Известный певец упрекнул скандального Винника в "слизывании" образа и раскрыл, как договаривался с ним

Лери Винн, Олег Винник

Украинский певец, звезда 90-х Валерий Дятлов, более известный как Лери Винн, заявил, что в свое время его сценический образ якобы был скопирован другим популярным артистом — Олегом Винником.

По словам исполнителя, речь идет о периоде его пиковой популярности, после которого он на время исчез из шоубизнеса. Именно тогда, как утверждает певец, его стиль и внешний образ начали повторять. Артист также признался, что в ответ услышал довольно прямолинейную реакцию. Мол, он больше не использует этот образ, поэтому другие могут.

«Образ действительно был „слизан“, и никто этого не скрывал. Я задавал вопрос: „Что вы творите? Посмотрите мои фото с 1998-2003 годов — это практически точная копия, вы повторили все образы“. В ответ услышал: „Да ты же сейчас этим не пользуешься“», — ошеломил Валерий Дятлов в интервью oboz.ua.

Олег Винник

Однако певец тогда взялся предлагать «узаконить» использование стиля. А впоследствии у него возникла идея превратить ситуацию в пиар-ход — записать совместный дуэт и сыграть на контрасте для привлечения внимания фанов. Впрочем, по словам Лери, эта задумка так и не получила развития.

«Я предложил: „Так заплатите, да и пользуйтесь“. Со временем пришла в голову другая идея: „Слушайте, давайте сделаем дуэт, устроим какой-то красивый скандал… Представьте, как поведут себя фанатки — его и мои“. Но, к сожалению, люди порой не умеют мыслить стратегически, поэтому — идея умерла еще до рождения», — добавил артист.

Сейчас Лери Винн уже отошел от активной сцены и занимается собственным ивент-бизнесом.

