Известный украинский актер пополнил ряды ВСУ и показался в военной форме

Петр Крылов

Украинский актер театра и кино Петр Крылов официально присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

О мобилизации 38-летний артист сообщил в своем Instagram, опубликовав фото в военной форме и поделившись личными размышлениями об этом решении. По словам Крылова, к службе он начал готовиться еще осенью прошлого года. Актер отметил, что подошел к этому шагу сознательно и взвешенно.

«Ничто не остановит идею, время которой пришло. Всегда считал, что к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно. Поэтому в конце ноября, когда наконец отдал все долги и был должен только себе — начал заниматься вопросом вступления в ряды ВСУ. Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн-собеседований и, наконец, офлайн-встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас — я военнослужащий. С чем себя и поздравляю. Честь и кровь», — написал актер.

Петр Крылов не раскрыл, в каком именно подразделении будет служить, впрочем подтвердил, что официально стал частью украинской армии. В Диком театре, где актер исполнял роль Мастера в спектакле «Метод 46», уже публично поддержали его решение и выразили гордость за коллегу.

К слову, сам Петр Крылов родился в Беларуси, однако приехал в Украину получать образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Зрителям он известен по ролям в проектах «Джек и Лондон», «Братья по крови» и в других театральных и киноработах.