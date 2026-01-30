- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 395
- Время на прочтение
- 2 мин
Время в Кремле остановилось: технофобия Путина превратила Россию в аутсайдера в гонке ИИ
Страх Путина перед смартфонами и Интернетом привел к тому, что страна с огромными ресурсами в технологическом плане оказалась позади крошечного Люксембурга.
Кремль когда-то гордился первым полетом человека в космос, но сегодня Россия безнадежно отстает в главной гонке XXI века – развитии искусственного интеллекта (ИИ). Причина кроется в самом президенте РФ Владимире Путине.
The Times выяснило, как личная технофобия и изоляция кремлевского диктатора привели к краху российской индустрии ИИ.
Пока мировые лидеры координируют политику через мессенджеры, Путин продолжает руководить Россией через зашифрованные стационарные телефоны и бумажные папки. У него нет смартфона, он крайне редко пользуется Интернетом, который называет «проектом ЦРУ», и предпочитает бумажные доклады.
Позади Бельгии и Люксембурга
Стэнфордский университет опубликовал рейтинг 36 стран по уровню развития ИИ. Результаты для Москвы унизительные:
Россия заняла 28-е место, пропустив вперед не только США, Китай и Индию, но и гораздо меньшие страны — Бельгию, Ирландию и Люксембург.
Ни одна российская компания не вошла в топ-100 мировых технологических фирм.
Ни один российский университет не попал в топ-200 исследовательских центров ИИ.
Символом этого упадка стал недавний конфуз в Москве: представленный там первый российский робот-гуманоид упал лицом в пол через несколько секунд после выхода на сцену.
"Алиса" в стране цензуры
Развитие технологий в РФ тормозит страх перед репрессиями. Российский аналог ChatGPT – голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» – запрограммирован молчать на любые политические темы, чтобы не разгневать Кремль.
Дмитрий Медведев даже назвал искусственный интеллект «трусом», когда тот отказался отвечать на вопросы о памятниках Степану Бандере в Украине.
Когда журналисты The Times спросили "Алису", где расположен Луганск, она сначала ответила, что в Украине, но мгновенно исправилась: "Я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку мало об этом знаю".
Дефицит мозгов и железа
Война и санкции нанесли сокрушительный удар по отрасли:
Кадровый голод: в 2022 году Россию покинули 100 тысяч IT-специалистов (10% рабочей силы в секторе).
Нехватка оборудования: по данным Radio Free Europe, Сбербанк с начала вторжения смог закупить лишь 9000 графических процессоров (GPU) для обучения нейросетям. Для сравнения: Microsoft только за 2024 год приобрела почти 500 000 таких чипов.
Экономисты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе Россия рискует окончательно лишиться технологического суверенитета и стать полностью зависимой от Китая. Однако Путина, похоже, это мало волнует — его приоритетом остается удержание власти, а не развитие экономики или технологий.
Напомним, военная экономика РФ становится ловушкой для ее будущего. По мнению политолога Андреса Рэша политика Путина ведет Россию к катастрофе, делая ее более слабой и зависимой от внешних игроков.