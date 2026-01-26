Леся Никитюк в шлепках на ногах и в шубе показалась ночью возле генератора и насмешила фанов

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк в очередной раз доказала, что не пытается казаться идеальной и легко иронизирует над обыденностью.

Так, звезда поделилась забавным моментом из своей жизни во время очередного отключения электроэнергии, показав, как на самом деле проходят ее ночи. После забавной подборки образов на нацотбор на «Евровидение-2026» из маминого гардероба, ведущая продолжила показывать себя без украшательства. Ночью она вышла на улицу к генератору в шубе, закутавшись в одеяло, обутая в шлепанцы и носки.

«Все, генератор выключила — дали свет. Очередь 2.2», — с юмором написала Никитюк в Threads.

Реклама

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Публика мгновенно отреагировала на такой неожиданный аутфит. Комментаторы признались, что именно за такую «подлинность» и любят телеведущую, а также начали сравнивать ситуацию со своими хлопотами.

Я хотел вас уже блокировать, а вы вот такая вроде нормальная

Я так выхожу к котлу ночью по будильнику бросить дров. Берегите уши, надо платок в кармане иметь

Что-что, а в час ночи увидеть Никитюк в шлепках возле генича — жизнь меня к такому не готовила

Шуба и шлепанцы — это когда Леся еще не определилась она богатая или бедная

В то же время Леся ранее рассказывала, что вместе с маленьким сыном Оскаром живет в родительском доме в Хмельницком. Семья, как и вся страна, вынуждена приспосабливаться к сложным условиям из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры.