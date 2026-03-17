MELOVIN спустя месяц после разрыва с женихом рассекретил новые свидания: "Нет смысла закрываться"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN спустя месяц после разрыва с женихом честно признался, что уже ходит на новые свиданиям.

Артист был помолвлен с военным Петром. Однако отношения пары завершились, о чем исполнитель сообщил 14 февраля. Певец на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что испытывает к Петру только благодарность и искренне желает ему счастья в жизни. Причину разрыва артист не стал раскрывать, лишь коротко отмечает - "не сошлись".

"Этот этап закрыт с очень большой благодарностью по отношению к Петру, по отношению ко мне тоже. Все произошло так, как должно было произойти. Я ему желаю только любви и Божьей защиты на службе. Причину зачем знать кому-то. Это не измена, и слава Богу. Мы не сошлись", - поделился исполнитель с Анной Севастьяновой.

MELOVIN и его бывший жених

Кстати, после разрыва с женихом MELOVIN не собирается закрываться в себе. Исполнитель честно признается, что продолжает жить дальше и уже даже ходит на свидания. А неудачные отношения с Петром певец воспринимает как опыт.

"Я просто живу, хожу на свидания. Нет смысла закрываться и как-то проживать это негативно. Это опыт, и он уже произошел. Никуда от него не убежишь", - подытожил артист.

