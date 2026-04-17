Оля Цыбульская показалась среди беременных и заинтриговала пополнением в ее семье: "Я немного мама"

Оля Цибульская / © Пресс-служба Оли Цыбульской

Украинская певица Оля Цыбульская показалась среди беременных и заинтриговала пополнением в семье.

Слухи об интересном положении артистки не то что не утихают, а только набирают обороты. А вот исполнительница добавила масла в огонь. Оля Цыбульская презентует новый клип "Мама-драма", который уже на старте вызвал волну обсуждений. В видео артистка появляется среди беременных женщин, взаимодействует с ними, касается их животов и погружается в атмосферу baby shower, будто намеренно подталкивая зрителя к очевидному вопросу. Но вместо объяснений — пауза. При этом исполнительница поет: "Я трохи драма, я трохи мама".

Оля Цыбульская / © Пресс-служба Оли Цыбульской

Соцсети уже разделились: одни уверены, что это личный намек, другие — что это художественная провокация. Сама же Оля Цыбульская оставляет пространство для интерпретаций и не торопится расставлять точки над "і".

"Я не люблю очевидные ответы. Особенно на неочевидные вопросы. Беременна или нет — простой вопрос. Сложнее — кто отец. Чтобы понять, смотрите видео. Там вся правда", — шутит артистка.

Над треком работал Ваня Клименко — один из главных хитмейкеров страны, автор песен, которые в последние годы формируют украинский поп. Режиссером клипа стал Владимир Шурубура, который усилил историю визуальным напряжением, иронией и чувственностью.

Напомним, Оля Цыбульская, которая воспитывает сына Нестора, ранее признавалась, что хочет стать мамой во второй раз. Более того, исполнительница делилась, что в этом году начнет работать над этим. Поэтому такие заявления артистки провоцируют немало сплетен. А недавно же Олю Цыбульскую вообще заметили с заметно округлившимся животиком.