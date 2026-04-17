Мадьяр назвал время возобновления работы нефтепровода "Дружба"

Петер Мадьяр / © Associated Press

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе после многомесячного перерыва.

Об этом заявил будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр со ссылкой на руководство нефтегазовой компании MOL, передает Bloomberg.

По его словам глава MOL Жолт Гернади посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить поставки нефти.

«Недостаточно просто перезапустить "Дружбу". Нужно по ней получать нефть», — сказал Мадьяр.

Нефтепровод «Дружба»: как развивался скандал

Трубопровод, который транспортирует российскую нефть через Украину в Центральную Европу, не работает с января, когда его повредил удар российского беспилотника.

Остановка нефтепровода стала предметом политического спора во время избирательной кампании в Венгрии, поскольку премьер-министр Виктор Орбан, который уходит в отставку после поражения на выборах, обвинил Киев в затягивании ремонтных работ по политическим причинам. Президент Украины Владимир Зеленский эти обвинения отрицал.

Впоследствии Орбан заявил, что заблокирует кредит Европейского Союза Киеву в размере 90 миллиардов евро, пока не будут возобновлены поставки нефти.

Петер Мадьяр ожидает, что действующий премьер-министр Венгрии разблокирует кредит, как только возобновится поставка нефти.

Президент Зеленский ранее на этой неделе заявил, что работа нефтепровода может быть возобновлена до конца этого месяца.

Напомним, через два дня после парламентских выборов в Венгрии, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана проиграла, жителей соседней страны больше не пугают «украинской угрозой». Военные, которые охраняли критически важные объекты энергетической инфраструктуры от «нападения украинцев», возвращаются в казармы.