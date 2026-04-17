Оля Цибульська показалась серед вагітних і заінтригувала поповненням в її родині: "Я трохи мама"

Оля Цибульська / © Пресслужба Олі Цибульської

Українська співачка Оля Цибульська показалась серед вагітних і заінтригувала поповнення у родині.

Чутки про цікавий стан артистки не те, що не вщухають, а лише набирають обертів. А це ж виконавиця додала олії до вогню. Так, Оля Цибульська презентує новий кліп "Мама-драма", який уже на старті викликав хвилю обговорень. У відео артистка з'являється серед вагітних жінок, взаємодіє з ними, торкається їхніх животів і занурюється в атмосферу baby shower, ніби навмисно підштовхуючи глядача до очевидного запитання. Але замість пояснень — пауза. При цьому виконавиця співає: "Я трохи драма, я трохи мама".

Оля Цибульська / © Пресслужба Олі Цибульської

Соцмережі вже розділилися: одні впевнені, що це особистий натяк, інші — що це художня провокація. Сама ж Оля Цибульська залишає простір для інтерпретацій і не квапиться розставляти крапки над "і".

"Я не люблю очевидні відповіді. Особливо на неочевидні питання. Вагітна чи ні — просте питання. Складніше — хто батько. Щоб зрозуміти, дивіться відео. Там вся правда", — жартує артистка.

Над треком працював Ваня Клименко — один із головних хітмейкерів країни, автор пісень, які останні роки формують український поп. Режисером кліпу став Володимир Шурубура, який підсилив історію візуальною напругою, іронією та чуттєвістю.

Нагадаємо, Оля Цибульська, яка виховує сина Нестора, раніше зізнавалась, що хоче стати мамою вдруге. Ба більше, виконавиця ділилась, що цього року почне працювати над цим. Тож, такі заяви артистки провокують чимало пліток. А нещодавно ж Олю Цибульську взагалі заскочили з помітно округлим животиком.