Цены на горючее: ждать ли резкого обвала на АЗС после открытия Ормузского пролива

Мировой энергетический рынок всколыхнула новость о разблокировании Ираном Ормузского пролива. Это решение привело к резкому падению мировых котировок на нефть и нефтепродукты. Украинский рынок горючего не остался в стороне и начал демонстрировать первые признаки подешевления.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, отечественные операторы рынка уже начали пересматривать стоимость ресурса на стелах. В частности, около десяти сетей так называемого второго эшелона снизили цены на бензин и дизельное топливо.

«Сегодня и вчера было понижение. К вечеру сегодня тоже цены пошли вниз», — сообщил Куюн.

Эксперт отметил, что тенденция к снижению цен наблюдается уже несколько дней, однако из-за психологических особенностей потребители часто замечают лишь подорожание.

На самом же деле рынок оперативно реагирует на мировые тренды, и если падение котировок будет стабильным, темпы подешевления в Украине будут такими же высокими, как и во время недавнего роста.

Почему горючее не дешевеет мгновенно

Несмотря на оптимистичные новости, водителям не стоит ожидать обвала цен на АЗС уже на следующее утро. Помешает инерция рынка и значительные запасы горючего, которые были закуплены компаниями раньше по высоким ценам.

«Цена будет снижаться. Но вот сегодня упала на 10% цена, она не упадет завтра на 10% и послезавтра не упадет. Потому что уже есть дорогие запасы, которые закупили на пике цены», — объяснил Куюн.

Именно необходимость реализовать дорогостоящий ресурс сдерживает владельцев АЗС от резких шагов, поэтому стоимость горючего на заправках будет снижаться шаг за шагом, синхронно с вычерпанием предыдущих партий горючего.

Резкое падение оптовых цен может стать фатальным для мелких компаний, не имеющих собственных сетей АЗС. Такие игроки рынка вынуждены продавать горючее в убыток, что, по мнению эксперта, может спровоцировать волну банкротств в этом сегменте.

В то же время, большой бизнес заинтересован в снижении розничных цен. Дешевое горючее всегда стимулирует спрос, что позволяет компаниям увеличивать объемы продаж.

«Поэтому цена на горючее будет падать, я думаю, максимально быстро, насколько это будет позволять ситуация. Все этого хотят», — резюмировал эксперт.

Открытие Ормузского пролива — последние новости

Напомним, цены на сырую нефть резко упали после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства в рамках перемирия с США.

По данным Trading Economics, по состоянию на 17:00 17 апреля стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 10% — до 88,73 доллара за баррель. В то же время, фьючерсы на американскую нефть WTI упали примерно на 10,8% — до 84,44 доллара.

Такое падение стало самым резким за последние шесть недель на фоне предыдущего роста цен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, был перекрыт Ираном в ответ на действия США и Израиля. Аналитики предупреждали, что в случае дальнейшего обострения цены могли вырасти до 150 долларов.

К слову, подорожание горючего в Украине повлияло на поведение водителей и структуру спроса на автомобильном рынке.

Как отмечал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, украинцы все чаще выбирают электромобили из-за экономии в эксплуатации. В то же время, это не привело к удешевлению бензиновых и дизельных авто — в случае падения спроса импортеры сокращают поставки, а не снижают цены.

Несмотря на отмену льгот и подорожание электрокаров примерно на 30%, они остаются популярными. Этому способствуют относительно стабильные тарифы на зарядку — в пределах 18–24 грн за кВт-ч, а также возможность более дешевой зарядки дома.

По итогам 2025 года каждая третья приобретенная в Украине машина была электрической. Эксперты прогнозируют дальнейший рост доли электромобилей, хотя полностью вытеснить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в ближайшее время они не смогут.