Иран открыл Ормузский пролив: что стало причиной и как отреагировал Трамп

Иран объявил о полностью открытом проходе для всех коммерческих судов через Ормузский пролив.

Об этом заявил в пятницу, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи в своем сообщении на Х.

По его словам, причиной принятого решения стало соглашение о прекращении огня в Ливане.

«Проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран», — подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение Ирана и поблагодарил за открытие пролива, который почему-то назвал Иранским.

«Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов для свободного прохода. Спасибо», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что перспектива переговоров о прекращении войны напрямую зависит от того, выполнят ли Соединенные Штаты взятые на себя обязательства, в частности о прекращении огня в Ливане, где Израиль продолжает военную операцию против Хехболлы.

Напомним, накануне, 16 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии между Ливаном и Израилем.