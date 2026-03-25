Потап резко высказался о скандале Павлика с Перманом и сделал заявление: "И это еще я ничего не рассказал"

Украинский продюсер и исполнитель Потап неожиданно вмешался в скандал вокруг концерта Виктора Павлика и руководства Дворца «Украина».

Артист встал на сторону семьи певца, которая обвиняет директора учреждения Сергея Пермана в давлении, унижении и агрессии за кулисами. В своем Instagram Потап прокомментировал ситуацию, отметив, что в подобных случаях руководители должны нести ответственность за свои действия. Он провел параллель с футбольными тренерами, которые покидают пост после поражений, и добавил, что это вопрос профессиональной этики.

«Когда классный тренер по футболу проигрывает какой-то важный матч, он находит в себе силы и увольняется с поста. Это этика, профессионализм и воспитание. Если бы так было у нас в Украине с должностями, которые занимают руководители. Например, культурных государственных учреждений. Если они публично совершили ошибку, то они должны найти силы уволиться. Тем более есть за что. В этой ситуации я поддерживаю артиста Виктора Павлика. Не потому, что он классный артист, а потому, что я знаю, что надо быть профессионалом», — подчеркнул скандальный рэпер.

В то же время Потап намекнул, что и сам имел опыт сотрудничества с Перманом и может рассказать гораздо больше, однако пока воздерживается от деталей. Артист отметил, что подобные истории — не единичные, но публично их не озвучивает. После этого рэпер заявил, что больше не планирует вмешиваться в украинский шоу-бизнес и фактически резко попрощался с ним.

«Я редко наведываюсь в украинский шоу-бизнес, но объясню свою позицию. Во-первых, почему все вопросы решаются на русском языке — это я стал вами сейчас. Во-вторых, есть личный опыт работы с этим человеком. У меня нет нареканий на шоу-бизнес, а вот на должность руководителя Дворца "Украина"… Думайте сами… Обещаю больше не вмешиваться во внутренние дела украинского шоу-бизнеса. Увидел ситуацию и подумал: ой, класс. И это еще я ничего не рассказал, правда? Мы подождем немного, когда можно будет рассказать все детали закулисья шоу-бизнеса. Хотелось передать привет и пожелать находить любовь в сердце. И до свидания, украинский шоубизнес», — добавил Потап.

К слову, сам Потап во время войны активно развивает карьеру за рубежом. Вместе с женой Настей Каменских они в последнее время не наведываются в Украину и в публичном пространстве позволяют себе говорить на русском языке. Более того, во время регулярных атак РФ Украины Потап оказывался в скандалах из-за своего появления в кругу россиян и исполнения русскоязычных песен.

Напомним, недавно Павел Зибров также публично поддержал Виктора Павлика в конфликте. Тем временем Сергей Перман не смолчал. В Facebook он опроверг обвинения со стороны артистов и в ответ так же обвинил семью Павлик в «непрофессионализме», назвав супругов «провокаторами», а самого музыканта «половой тряпкой».