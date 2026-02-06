Скандального комика Нурлана Сабурова выгнали из РФ на 50 лет: в Сети назвали причины

Нурлан Сабуров

Реклама

Казахский комик Нурлан Сабуров, получивший славу в РФ, поплатился за свою позицию во время войны.

Так, государство-террористка запретила артисту въезд на 50 лет. Об этом юморист узнал прямо в аэропорту Москвы, куда направлялся из ОАЭ со съемок рекламного проекта. РосСМИ пишут, что причиной решения якобы стали нарушения миграционных и налоговых правил, а также высказывания Сабурова относительно войны против Украины. В частности, время от времени со сцены он мог высмеивать россиян. Кстати, комик, которого в Сети давно прозвали «слугой страха», не имеет российского гражданства.

Сейчас Нурлан находится в зоне ожидания депортации, поскольку якобы не имеет средств на обратный рейс. Российские Telegram-каналы сообщают, что для сопровождения в Дубай будут привлечены два воздушных маршала.

Реклама

Нурлан Сабуров в зоне для депортации

Но пока одиозный шоумен пожинает плоды шуток о россиянах и проблем с законом, его отношение к Украине на самом деле такое же неоднозначное. Еще в начале полномасштабной войны России против Украины Сабуров попал в базу «Миротворец» за публичное высмеивание жертв российско-украинской войны.

Дело в том, что публика неоднократно требовала от комика высказать свою позицию, но со сцены он избегал прямых заявлений. Памятный эпизод случился во время одного из выступлений за границей, когда на сцену внезапно вышла украинка в костюме с красными пятнами, символизируя кровь погибших, а запуганный Сабуров ограничился лишь циничной шуткой о «месячных».

Так что теперь балансировать между двумя стульями российскому комику не получится — его деятельность в стране-террористке сейчас под строгим контролем.