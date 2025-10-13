- Дата публикации
У Эминема родится второй внук: приемная дочь рэпера растрогала признанием и показала милые фото
Алайна Мари беременна первенцем и оригинально сообщила об этом мужу.
Приемная дочь американского рэпера Эминема, которую он усыновил после смерти сестры его бывшей жены Кимберли Дон Скотт — Алайна Мари Скотт — объявила, что впервые станет мамой.
Радостной новостью 31-летняя девушка поделилась в фотоблоге, опубликовав серию нежных фото с мужем Мэттом Меллером. В частности, Алайна растрогала особым моментом и показала, как сообщала мужу о предстоящем пополнении в семье. Так, дочь звезды заранее приготовила коробку с маленькими кедами и положила туда положительный тест на беременность. Этот сюрприз девушка вручила будущему папе на локации, задекорированной шариками.
Мэтт просто не мог сдерживать безумной радости. Счастливые будущие родители также попозировали еще для нескольких кадров на память и продемонстрировали маленькое боди с надписью «малыш Меллер родится в 2026».
«В течение месяцев я ношу в себе маленькое сердцебиение — то, что уже изменило мою жизнь во всех возможных смыслах. Есть что-то неописуемое в осознании того, что внутри тебя растет, мечтает и формируется новая жизнь, пока ты живешь привычными днями, шепчешь молитвы и надежды, которые слышит только оно. Я никогда не чувствовала большей благодарности за этот дар и за то, что наша семья растет — об этом мы мечтали так долго. Спасибо, Боже, за это благословение. Маленькое чудо, мы не можем дождаться встречи с тобой», — растрогала приемная дочь артиста.
К слову, Алайна и Мэтт официально муж и жена с июня 2023 года. Их помпезная свадьба состоялась в кругу ближайших друзей и семьи. В целом пара вместе более четырех лет.
Интересно, что в марте 2025-го артист уже стал дедушкой впервые — у его биологической дочери Хейли Джейд Скотт родился сын, которого назвали Эллиотом Маршаллом.