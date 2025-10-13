У Эминема родится второй внук: приемная дочь рэпера растрогала признанием и показала милые фото

Эминем и его приемная дочь Алайна с мужем / © instagram.com/alainamariescott

Приемная дочь американского рэпера Эминема, которую он усыновил после смерти сестры его бывшей жены Кимберли Дон Скотт — Алайна Мари Скотт — объявила, что впервые станет мамой.

Радостной новостью 31-летняя девушка поделилась в фотоблоге, опубликовав серию нежных фото с мужем Мэттом Меллером. В частности, Алайна растрогала особым моментом и показала, как сообщала мужу о предстоящем пополнении в семье. Так, дочь звезды заранее приготовила коробку с маленькими кедами и положила туда положительный тест на беременность. Этот сюрприз девушка вручила будущему папе на локации, задекорированной шариками.

Приемная дочь Эминема с мужем / © instagram.com/alainamariescott

Пост приемной дочери Эминема / © instagram.com/alainamariescott

Мэтт просто не мог сдерживать безумной радости. Счастливые будущие родители также попозировали еще для нескольких кадров на память и продемонстрировали маленькое боди с надписью «малыш Меллер родится в 2026».

Приемная дочь Эминема с мужем / © instagram.com/alainamariescott

«В течение месяцев я ношу в себе маленькое сердцебиение — то, что уже изменило мою жизнь во всех возможных смыслах. Есть что-то неописуемое в осознании того, что внутри тебя растет, мечтает и формируется новая жизнь, пока ты живешь привычными днями, шепчешь молитвы и надежды, которые слышит только оно. Я никогда не чувствовала большей благодарности за этот дар и за то, что наша семья растет — об этом мы мечтали так долго. Спасибо, Боже, за это благословение. Маленькое чудо, мы не можем дождаться встречи с тобой», — растрогала приемная дочь артиста.

К слову, Алайна и Мэтт официально муж и жена с июня 2023 года. Их помпезная свадьба состоялась в кругу ближайших друзей и семьи. В целом пара вместе более четырех лет.

Интересно, что в марте 2025-го артист уже стал дедушкой впервые — у его биологической дочери Хейли Джейд Скотт родился сын, которого назвали Эллиотом Маршаллом.