Владимир Дантес случайно рассекретил, с кем встречается

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес после разрыва с Надей Дорофеевой о своей личной жизни говорит не очень охотно.

Пока в Сети активно обсуждают вероятный роман Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным, Дантес лишь завуалированно намекает, кто мог стать новой дамой сердца артиста.

В одном из недавних интервью Владимир отметил, что вряд ли Кацурин стал причиной разрыва Дорофеевой с Дантесом, впрочем, если они все-таки вместе, то Дантес будет за них только счастлив и добавил в шутку, что в таком случае присмотрится к экс-жене Кацурина Даше.

"Если они будут вместе – ну, круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", – пошутил тогда Дантес.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А на днях бдительные юзеры провели расследование и увидели, что Даша Кацурина якобы засветилась в сторис Дантеса – ресторатора выдала татуировка на колене с надписью "привет".

Такое же пользователи увидели и в сторис Дантеса.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Правда ли то, что супруги поменялись партнерами – станет известно вскоре.

Напомним, что 18 марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. На следующий день о разрыве сообщили Миша и Даша Кацурины. Эксы воспитывают двоих общих детей – 6-летнюю дочь и 7-месячного сына.

Позже в СМИ появилась информация, что Дорофеева закрутила роман с Кацуриным. Их якобы застали вместе в Барселоне во время объятий.

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