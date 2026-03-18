Жан-Клод Ван Дамм заговорил о "дружбе" с Путиным и нарвался на волну критики

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, который ранее поддерживал Украину, оказался в центре скандала после заявления о «дружбе» с Путиным.

Недавно актер появился на открытии собственной художественной выставки в Гонконге. Там он пообщался с изданием South China Morning Post и неожиданно вспомнил российского президента. Его слова вызвали удивление, ведь раньше Ван Дамм публично поддерживал Украину. В частности, в 2022 году он приезжал в нашу страну и демонстрировал солидарность с украинцами. Теперь же риторика актера выглядит довольно неоднозначно.

Ван Дамм процитировал «доброго друга» — президента России Владимира Путина, который, по словам актера, объяснил его международную славу тем, что «действия говорят громче слов». По словам актера, эта цитата прозвучала «еще до начала войны в Украине и возникновения конфликта между Америкой, Россией и Китаем».

Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

В то же время это не первый случай, когда актер демонстрирует приверженность Кремлю. Ранее он записывал видеообращение вместе с беглым экс-нардепом Александром Онищенко. В ролике Ван Дамм обращался непосредственно к Путину и даже выражал желание приехать в Россию. Он также вспоминал их встречу в Сочи во время спортивного мероприятия, описывая ее в довольно дружеском тоне.

Эти заявления резко контрастируют с предыдущими публичными жестами актера. Они вызвали волну обсуждений в Сети и поставили под сомнение последовательность его позиции. Ведь с началом полномасштабного вторжения Ван Дамм посещал Украину и поддерживал украинский народ.

