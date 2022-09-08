Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%

Такой ее уровень достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляцией.

Национальный банк Украины во второй раз сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне 2022 года.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что важным условием стабильного функционирования экономики в условиях войны является прогресс в сотрудничестве с международными партнерами, в частности, МВФ. Так, по данным НБУ, до конца года ожидается поступление анонсированного официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долл. США (в эквиваленте), в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины. Скорость восстановления украинской экономики и возвращение инфляции на траекторию замедления в значительной степени зависит от сроков завершения активной фазы войны.

В то же время в Нацбанке подчеркнули, что при необходимости регулятор готов повысить ключевую ставку сверх текущего уровня и применять дополнительные меры по защите международных резервов и сохранению управляемости инфляционных процессов.

Напомним, 2 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку до 25% после трех месяцев ее фиксации на уровне 10%. Это решение явилось ответом регулятора на ускорение инфляции почти до 17% и тенденцию на переток гривневых активов в валюту.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

В декабре 2021 года Национальный банк Украины уже повышал учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Увеличиваться учетная ставка начала с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых.

Учетная ставка – это ориентир стоимости денег в экономике. Чем выше учетная ставка, тем дороже стоит валюта и наоборот. В случае, когда важно обуздать инфляцию, как сейчас, учетную ставку повышают. Когда учетная ставка повышается, растут ставки и по депозитам и кредитам. Соответственно, становится выгоднее экономить в гривне. Это снижает давление на цены.

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