Налог на роскошь в Украине: за какие автомобили придется заплатить

Налог на роскошь автомобилей в Украине

Министерство экономики обнародовало обновленный перечень машин, которые в 2026 году подпадают под «налог на роскошь».

Речь идет о легковых автомобилях премиумсегмента, за которые государство взимает отдельный транспортный налог. В списке более 20 брендов, среди которых: Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW, Mercedes, Land Rover, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati и другие.

Если автомобиль соответствует установленным критериям, его владельцу придется заплатить 25 тысяч гривен.

Этот налог начисляется не за все элитные машины. Важны два условия — автомобилю должно быть менее пяти лет, а его средняя рыночная стоимость должна превышать 375 минимальных зарплат. По состоянию на 1 января 2026 года — это 3 242 625 гривен. Только при одновременном выполнении обоих требований транспортный налог становится обязательным.

Кроме того, под налог попадают не только классические люксовые бренды, но отдельные мощные электрокары и внедорожники.

В частности, Volvo XC90, Tesla Model S Plaid, Model X LR, Toyota Sequoia, Toyota Tundra, а также Tesla Roadster — в зависимости от года выпуска.

Уплачивать «налог на роскошь» обязаны как физические, так и юридические лица. Для компаний предусмотрены ежеквартальные авансовые платежи с обязательным отражением в годовой декларации. Гражданам дается 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Злобные неплательщики транспортного налога

Органы контроля исчисляют сумму налога для физических лиц и посылают или вручают им по месту регистрации платежные реквизиты до 1 июля. Юридические лица до 20 февраля должны самостоятельно представлять транспортную декларацию. Если его неправомерно не подали или подали поздно, за это предусмотрен штраф 340 гривен. Если же это налогоплательщик, тогда придется уплатить втрое больше — 1020 грн за каждый случай.