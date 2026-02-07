Россияне ищут предателей в Украине, чтобы включить Starlink

Starlink в Украине / © Михаил Федоров / Facebook

Российские оккупанты планируют использовать предателей в Украине, чтобы активировать отключенные терминалы спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Однако, по его словам, все идеи россиян достаточно банальны.

«Отправить кого-то в ЦПАУ за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Старлинк с дрона-трофея и т.д.», — перечислил Бескрестнов.

Советник министра подчеркнул, что в Украине знают, как противодействовать таким намерениям россиян.

«Все эти Старлинки мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать „легкие деньги“ от врага ждет заключение и не малое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦПАУ и фактически зафиксировать для суда свое преступление», — пояснил он.

Сергей Бескрестнов посоветовал потенциальным предателям даже не пытаться попробовать пойти на сотрудничество с врагом.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Украины договорилось с американской компанией SpaceX об отключении терминалов спутниковой связи Starlink, которые не внесены в «белый список».

Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.

Напомним, блокировка спутниковой связи Starlink для РФ привела к хаосу на фронте, остановке штурмов и массовым проблемам в войсках оккупантов.