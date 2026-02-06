Последствия отключения Starlink у оккупантов: случаи «дружеского огня» и замедление штурмов

Starlink / © Getty Images

Отключение терминалов Starlink у российских оккупантов привело к значительным сбоям в их логистике и снижению интенсивности боевых действий на фронте.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, потеря доступа к высокоскоростной спутниковой связи напрямую повлияла на управляемость подразделениями РФ. В частности, зафиксированы следующие последствия:

Снижение активности штурмов: оккупантам труднее координировать действия пехоты и техники в реальном времени.

Проблемы с БПЛА: количество применения дронов разных типов заметно сократилось, поскольку их управление часто завязано на стабильной связи.

Утрата оперативности: общественная система управления неприятельскими силами дает сбои из-за дефицита надежных каналов передачи данных.

«После отключения у россиян Starlink у них возникли проблемы с управлением и снизилось количество штурмовых действий и применение разного рода дронов», — отметил Коваленко.

Агенты «АТЭШ» в составе ВС РФ фиксируют массовый отказ Starlink и «дружеский огонь»

Источники «АТЭШ» из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление) сообщают об одной и той же картине — управление войсками фактически парализовано.

Об этом «АТЭШ» сообщает в Telegram.

В подразделениях оккупантов наблюдается почти полный отказ терминалов Starlink. Российские связисты в отчаянии:

попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой,

штатные средства РЭБ регулярно глушат даже собственные рации.

Без стабильной связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям — и не только от противника, отмечают партизаны.

В Запорожском направлении, по данным «АТЭШ», из-за полного разрыва коммуникации произошел типичный случай «дружественного огня». Подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим. В результате штурмовая группа из 12 человек была полностью уничтожена своими силами.

«Зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против нее. Как только связь пропадает — управление рассыпается, а войска начинают истреблять сами себя», — подытожили в «АТЭШ».

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация об использовании врагом терминалов SpaceX, полученных через механизмы параллельного импорта. Однако совместные усилия украинской стороны и партнеров по ограничению работы этих устройств на оккупированных территориях дали свой результат.