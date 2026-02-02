В Украине вводят "белый список" Starlink: как гражданским и военным пройти регистрацию

Starlink / © Getty Images

Кабмин принял постановление о введении так называемого «белого списка» терминалов Starlink. В ближайшее время в Украине будут работать только проверенные и официально зарегистрированные устройства, в то время как все неверифицированные терминалы будут отключены.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

Что известно о нововведениях

Решение правительства стало ответом на активное использование россиянами спутниковой связи Starlink, в частности, для управления беспилотниками. Такие дроны сложно уничтожить: они летают на низких высотах, устойчивы к радиоэлектронной борьбе и могут управляться оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

«Единственное техническое решение для противодействия – введение „белого списка“ и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы реализуем его во взаимодействии со SpaceX», — подчеркнул Федоров.

Для граждан процесс регистрации обещают сделать максимально простым: достаточно одного бесплатного визита в ближайший ЦНАП — без лишней бюрократии и сложных процедур. Для бизнеса предусмотрен отдельный алгоритм верификации онлайн через портал Действие.

В то же время военным не нужно обращаться в ЦНАПы. Для сил обороны уже работает защищенный канал через систему DELTA. Также военнослужащим не придется передавать данные аккаунтов или ставить терминалы на баланс частей — необходимо лишь внести устройство в «белый список», чтобы избежать блокировки.

«Благодаря „белому списку“ мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизнь украинцев и объекты нашей энергетики», - заключил министр.

Подробные инструкции будут опубликованы впоследствии.

Ранее мы сообщали, что в Украине готовятся обнародовать инструкции для пользователей Starlink по регистрации терминалов для верификации . Речь идет о внедрении системы, которая позволит работать на территории страны только авторизованным устройствам. Все неверифицированные терминалы будут отключены.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, процесс регистрации Starlink будет максимально простым, быстрым и удобным для пользователей.

Также Федоров поблагодарил Starlink и компанию SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев.