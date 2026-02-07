Повреждения путей и поджоги: открытие Олимпиады затмила серия диверсий на железной дороге

Итальянская железная дорога.

Реклама

Серия диверсий частично парализовала движение итальянской железной дороги. Следственные органы зафиксировали три частных случая повреждения на железнодорожных линиях, обеспечивающих сообщение между ключевыми узлами страны.

О характере повреждений и версии следствия сообщает итальянское агентство ANSA.

Взрывчатка на путях и огонь

Самая опасная находка была обнаружена на обычной линии Болонья-Падуя, где на одной из стрелок было обезврежено ранее установленное самодельное взрывное устройство. На скоростном участке того же направления злоумышленники перерезали электрические кабели в техническом колодце, а на линии Болонья-Анкона вблизи Пезаро вспыхнула электрическая подстанция.

Реклама

Правоохранители не исключают, что эти события являются демонстративной акцией, подобной состоявшейся во Франции во время Олимпиады-2024. Тогда скоординированные поджоги парализовали движение скоростных поездов TGV, и итальянские следователи видят в нынешних атаках схожий «почерк» радикальных групп.

Протесты и усиленные меры безопасности

Ситуацию обостряет общее напряжение в стране: параллельно с диверсиями в Милане продолжаются массовые акции протеста под лозунгами No Ice и Утопиады. Активисты, выступающие против коммерциализации спорта и экологических последствий игр, заняли бывший дворец спорта Palasharp, превратив его в штаб сопротивления.

Власти мобилизовали более 6000 правоохранителей для обеспечения порядка, взяв под усиленный контроль не только спортивные объекты, но и транспортные узлы. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заверил, что ситуация контролируется, однако угроза новых инфраструктурных атак вынуждает службы безопасности работать в режиме максимальной готовности.

Напомним, с начала Олимпиады итальянские и международные спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы отбивать кибератаки и блокировать фейки, которыми пытаются сорвать главное спортивное событие года. Спецслужбы Италии и США объединились для защиты олимпийских игр от киберугроз.