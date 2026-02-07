Отключился блок одной из АЭС: Зеленский заявил об угрозе для Европы

АЭС / © ТСН

В результате атаки российской террористической армии на энергетические объекты Украины автоматически отключился блок одной из украинских АЭС.

Об этом сообщил в своем обращении в субботу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этой ночью государство-агрессор наносило удары по объектам, от которых зависит работа атомных станций, поэтому украинские АЭС уменьшили генерацию электроэнергии, а один блок автоматически отключился.

«Это опасность и для Украины, и для всего нашего региона, для Европы… Это такой уровень ударов, который ни один террорист в мире себе не позволял», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский призвал всех тех, кого действительно интересует безопасность, отреагировать на действия государства-террориста.

«Россия должна демонстрировать, что для них не только такие удары и война имеют значение, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат», — сказал президент.

Напомним, на специальной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 30 января было объявлено заявление Евросоюза об угрозе ядерной аварии в Украине из-за российских ударов по энергетическим объектам.