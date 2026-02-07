Атаки России на энергетику Украины: в ДТЭК предупредили о вероятной гуманитарной катастрофе

Подстанция / © ДТЕК

В ночь на 7 февраля Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся серьезные повреждения объектам генерации и сетям, что на фоне резкого похолодания может привести к гуманитарному кризису.

Об этом сообщил генеральный директор энергохолдинга «ДТЭК» Максим Тимченко в соцсети X.

По словам Тимченко, в ночь на атаку российские войска выпустили по Украине десятки ракет и сотни беспилотников, целенаправленно ударяя по ключевым элементам энергосистемы.

«Пока мир наблюдает, российские дроны и ракеты демонтируют остатки энергетической системы Украины. Прошлой ночью было выпущено 40 ракет и 400 дронов по нашей стране, уничтожены подстанции, линии электропередач и электростанции», — написал Тимченко.

Он уточнил, что под удар попали по меньшей мере две электростанции компании ДТЭК, которые подверглись значительным разрушениям.

«Две электростанции ДТЭК были серьезно повреждены. Сейчас мы оцениваем масштабы нанесенного ущерба», — отметил глава компании.

Тимченко подчеркнул, что атака произошла накануне резкого похолодания, когда температура воздуха может снизиться до минус 20 градусов.

«Учитывая снижение температуры до -20°C уже к понедельнику, их цель очевидна — максимально усилить человеческие страдания», — подчеркнул он.

По его словам, при отсутствии немедленных решений со стороны международных партнеров ситуация может стремительно ухудшиться.

«Если мы в ближайшее время не получим больше боеприпасов для противовоздушной обороны и более сильной дипломатической поддержки, энергетический кризис в Украине очень быстро превратится в гуманитарный», — предупредил Тимченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ устроила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.