Налоги ФЛП 2026: новые дедлайны, правила военного сбора и штрафы за нарушения

© ТСН.ua

Реклама

В феврале 2026 года украинских предпринимателей ждет ряд критических дедлайнов. Кроме традиционной годовой отчетности, физическим лицам предпринимателям (ФЛП) важно учесть обновленные правила уплаты военного сбора, чтобы избежать санкций со стороны налоговой.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

До какого числа нужно подать декларацию за 2025 год

Форма отчетности в 2026 году остается такой же, какой была в 2025 году. Однако стоит учитывать тот фактор, что сроки подачи годовой декларации существенно отличаются в зависимости от группы:

Реклама

ФЛП 3 группы — предельный срок до 9 февраля. Вместе с декларацией обязательно подается приложение по ЕСВ;

ФЛП 4 группы — отчеты принимаются до 20 февраля;

ФЛП 1 и 2 групп имеют больше всего времени — до 2 марта (поскольку 28 февраля выпадает на выходной).

ФЛП на общей системе крайний срок — 1 мая.

Военный сбор: что изменилось

В 2026 году уплата военного сбора является обязательной для всех упрощенцев.

Для 1, 2 и 4 групп — сумма фиксированная. Его нужно уплачивать независимо от наличия прибыли.

Сумма составляет 10% от минимальной зарплаты (по состоянию на февраль — 864,70 грн). Дедлайн — до 20 февраля за текущий месяц.

Для 3 группы военный сбор уплачивается по формуле: 1% от дохода (дополнительно к основной ставке ЕН 3% или 5%).

Реклама

Дедлайн уплаты — до 19 февраля (вместе с единым налогом за IV квартал 2025 года).

Стоит помнить, что налоговая служба приравнивает неуплату военного сбора к нарушениям по уплате единого налога.

За неуплату военного сбора ФОПы 1 и 2 группы рискуют получить штраф в размере 50% от суммы сбора плюс пеня за каждый день просрочки.

За неподачу декларации может грозить штраф 340 грн. В частности, за повторное нарушение в течение года сумма возрастает до 1020 грн.

Реклама

В то же время систематическая задолженность перед бюджетом может привести к потере статуса плательщика единого налога.

Чего ожидать ФОПам в 2026 году

Из-за ежегодной индексации социальных стандартов (прожиточного минимума и минимальной зарплаты) в 2026 году налоги для бизнеса выросли примерно на 8%.

Главной особенностью года стало требование оплачивать все суммы с точностью до копейки, чтобы избежать блокировок и пени.

В 2026 году обязательные платежи (фиксированные ежемесячные налоги для предпринимателей 1, 2 и 4 групп выглядят следующим образом:

Реклама

1 группа: Единый налог (ЕН) — 332,80 грн; военный сбор — 864,70 грн; ЕСВ — 1 902,34 грн;

2 группа: ЕН — 1 729,40 грн; военный сбор — 864,70 грн; ЕСВ — 1 902,34 грн;

4 группа: ЕН — рассчитывается индивидуально; ВС — 864,70 грн; ЕСВ — 1 902,34 грн.

Стоит заметить, что даже минимальная недоплата в несколько копеек теперь может стать причиной начисления пени или проблем с налоговыми накладными.

Для 3 группы и ФЛП на общей системе ставки остались стабильными, однако фактические суммы выросли из-за увеличения базы налогообложения, в частности:

Единый налог: 5% (или 3% для плательщиков НДС);

Военный сбор: 1% от полученного дохода;

ЕСВ: фиксировано 1 902,34 грн в месяц.

Для ФЛП на общей системе налогообложения:

НДФЛ: 18% от чистой прибыли;

военный сбор: 5%;

ЕСВ: 22% (действует ограничение на максимальную базу — 20 минимальных зарплат);

НДС: 20% (обязательно при доходе свыше 1 млн грн в год).

Когда ФЛП готовиться к НДС

2026 год станет определяющим этапом реализации Национальной стратегии доходов. Пока правительство внедряет новые цифровые инструменты контроля, бизнесу готовят три фундаментальных законодательных изменения.

Реклама

В этом году государство фокусируется на выведении доходов из тени и цифровизации отчетности. На повестке дня — три ключевые инициативы:

легализация криптовалюты;

прозрачность маркетплейсов (Rozetka, OLX, Prom);

НДС на упрощенной системе.

Наиболее обсуждаемая реформа — введение НДС для ФЛП-упрощенцев. Это радикальное изменение модели, которое приближает украинское законодательство к европейским нормам.

Несмотря на активные обсуждения, паниковать раньше времени не стоит. Официальный и реальный графики внедрения отличаются:

официальный план — правительство ориентируется на 1 января 2027 года;

прогноз экспертов — скорее всего, НДС для упрощенцев заработает не раньше 2028 года.

Введение НДС для сотен тысяч предпринимателей требует колоссальной подготовки: от технической модернизации реестров ГНС до масштабного обучения самих ФЛП. Государство вынуждено обеспечить длительный переходный период, чтобы бизнес не остановился из-за сложности администрирования.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.