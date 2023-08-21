Полный бак дороже минимальной пенсии: сколько сейчас стоит горючее

Заправить полный бак автомобиля объемом 45 литров будет стоить 2 400 грн, что превышает сумму минимальной пенсии в Украине – 2 093 грн.

За выходные средняя цена бензина марки А-95 достигла 52,52 грн за литр, подорожав на 16 копеек.

Как передает УНИАН, опираясь на данные Консалтинговой группы "А-95", теперь заправить полный бак автомобиля объемом 45 литров будет стоить в среднем 2400 грн, что уже превышает сумму минимальной пенсии в Украине - 2093 грн.

По словам украинских экспертов, из-за роста мировых цен на нефть и возврата довоенного налогообложения горючего, цены на бензин и дизель будут расти в течение всего августа. В случае повышения мировых цен на нефть до 90 долларов за баррель цена топлива на АЗС может достичь 60 гривен за литр.

Какие цены на АЗС

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Средняя цена по стране бензина А-95 выросла на 16 копеек и составила 52,52 грн/литр. Так, полный бак автомобиля (45 литров) вытянет из вашего бюджета 2363 грн. Например, минимальная пенсия в Украине на 2023 год составляет 2093 грн.

Средняя цена премиальной пятерки выросла за выходные до 54,71 грн за литр (+30 коп), а дизельного горючего — до 52,04 грн (+16 коп).

В крупной сети "Авиас" (около 350 заправочных станций) за выходные цена всех видов горючего выросла на 1 гривну. Литр бензина А-95 и дизеля на АЗС теперь стоит 52 грн., стоимость премиального А-95+ выросла до 52,5 грн. за литр. С начала месяца цены каждых видов горючего на заправке прибавили по 4 гривны.

На станциях государственной "Укрнафты" на 1 грн выросла цена "пятерки" с улучшенными показателями качества – до 52,90 грн за литр. Литр А-95 и дизтоплива стоит по 49,90 грн.

Сети ОККО и WOG за выходные воздержались от повышения цен. Однако с начала месяца цены на эти АЗС выросли на 5 грн. Сейчас за литр А-95 и дизтоплива на этих заправках придется выложить по 54,99 грн. Премиальная "пятерка" стоит 56,99 грн за литр.

Сети "БРСМ-Нефть", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" и другие за выходные повысили цены на топливо в пределах 0,5-2,4 грн/л.

Что дальше

Прогнозы экспертов указывают на приближение сетей заправочных станций к максимальным ценам на топливо. После достижения этого пика, потребление бензина и дизеля в Украине, скорее всего, испытывает ощутимое снижение.

Напомним, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил, что будет с ценами на топливо в ближайшее время.