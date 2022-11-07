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Сколько 7 ноября стоят доллар и евро: курс валют в "ПриватБанке"

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
1106
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Сколько 7 ноября стоят доллар и евро: курс валют в "ПриватБанке"

Фото: УНІАН

Наличный доллар в "ПриватБанке" остался на уровне 39,99 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 7 ноября остался на уровне предыдущего дня – 39,99 грн/долл., курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня – 39,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,49 грн/долл., евро – 38,20 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Стоит отметить, что в обменниках курс гривны к доллару 7 ноября остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 10 копеек и составляет 39,60 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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Дата публикации
Просмотры
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