Скільки 7 листопада коштують долар і євро: курс валют у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 7 листопада залишився на рівні попереднього дня - 39,99 грн/дол., курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 39,20 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,49 грн за дол., євро – 38,20 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках курс гривні до долара 7 листопада залишився на рівні показника попереднього дня – 40,50 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 39,60 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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