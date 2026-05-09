ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, от которых ничего нельзя скрыть

У каждого из нас есть тайны, которые мы =- по самым разным причинам — скрываем от окружающих.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Вот только есть люди, с которыми это невозможно: они видят других насквозь.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, от которых ничего нельзя скрыть — не стоит и пытаться.

Скорпион

Скорпионов с полным правом можно сравнить с рентгеном — они буквально просвечивают окружающих их людей насквозь: те только думают о том, что хотели бы сделать, а представители знака уже знают об этом. Всем, кто хочет что-то от них скрыть, лучше отказаться от общения с ними.

Рыбы

Рыбы — сенситивный и, как следствие, интуитивный знак: они чувствуют все волны, которые исходят от собеседника, поэтому скрыть от них правду или, наоборот, преподнести вместо нее ложь, практически невозможною Представители знака обязательно «поймают», хоть и не скажут об этом.

Весы

Весы, для которых самое главное — внутреннее равновесие и гармония, любую ложь почувствуют на физическом уровне — она доставляет им такие же ощущение, как на человека с хорошим слухом — взятая певцом фальшивая нота. Обмануть их не удатся — они тут же заподозрят неладное.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie