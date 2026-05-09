Астролог назвал знаки Зодиака, от которых ничего нельзя скрыть

Вот только есть люди, с которыми это невозможно: они видят других насквозь.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, от которых ничего нельзя скрыть — не стоит и пытаться.

Скорпион

Скорпионов с полным правом можно сравнить с рентгеном — они буквально просвечивают окружающих их людей насквозь: те только думают о том, что хотели бы сделать, а представители знака уже знают об этом. Всем, кто хочет что-то от них скрыть, лучше отказаться от общения с ними.

Рыбы

Рыбы — сенситивный и, как следствие, интуитивный знак: они чувствуют все волны, которые исходят от собеседника, поэтому скрыть от них правду или, наоборот, преподнести вместо нее ложь, практически невозможною Представители знака обязательно «поймают», хоть и не скажут об этом.

Весы

Весы, для которых самое главное — внутреннее равновесие и гармония, любую ложь почувствуют на физическом уровне — она доставляет им такие же ощущение, как на человека с хорошим слухом — взятая певцом фальшивая нота. Обмануть их не удатся — они тут же заподозрят неладное.

