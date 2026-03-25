Астрологический прогноз на 25 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно восстанавливать справедливость на всех уровнях — от личного до коллективного и общественного — и защищать невинно обиженных.
Символ дня: флюгер.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: любые болезни нынешнего дня связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры, чтобы его поддержать.
Питание дня: можно садиться на диету, устраивать разгрузочные дни, поститься и голодать.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно — это может привести к негативу в отношениях с близкими людьми.
Дачные работы дня: рекомендуется выполнять любые садовые работы.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для привлечения финансовой удачи.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на поступки, которые обязательно нужно сделать в ближайшее время.
Табу дня: звезды не рекомендуют есть куриное мясо и яйца
Цитата дня: «Лучший способ предсказать ваше будущее — создать его» (Авраам Линкольн).
