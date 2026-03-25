Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит быть излишне самоуверенными
День, когда мы чувствуем мощный прилив энергии, что позволяет нам свернуть горы — разумеется, не в прямом смысле слова.
Но есть у тих лунных суток и обратная — негативная — сторона: под влиянием Луны мы в это время излишне самоуверенными, из-за чего совершаем себе серьезные ошибки — как на словах, так и действиях.
Сегодня, 25 марта, мощная энергия накроет представителей всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит в этой связи быть излишне самоуверенными.
Рак
Раки — сама скромность, поэтому, когда им кажется, что они, как говорят в таких случаях, схватили бога за бороду, они стараются наверстать все, что упустили за время нахождения в тени. Они могут потерять над собой контроль, наговорив и наделав глупостей, о чем сами завтра пожалеют.
Лев
Львы от отсутствия самоуверенности не страдают никогда, но сегодня она у них увеличится в разы. Главная ошибка, вероятная в этот день, касается отношений с людьми, которых они считают своими врагами: после сказанных представителями знака, они действительно таковыми станут.
Стрелец
Стрельцы — под давлением космических энергий — могут настолько увериться в своей непогрешимости и, как следствие, безнаказанности что решатся на самые рискованные поступки. Их последствия окажутся настолько серьезными, что лучше бы им от них воздержаться.
