Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто бути надмірно самовпевненими
День, коли ми відчуваємо потужний приплив енергії, що дає нам змогу зрушити гори — зрозуміло, не в прямому сенсі слова.
Але є в цієї місячної доби і зворотний — негативний — бік: під впливом Місяця ми в цей час є надмірно самовпевненими, через що припускаємося серйозних помилок — як на словах, так і діях.
Сьогодні, 25 березня, потужна енергія накриє представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто у зв’язку з цим бути надмірно самовпевненими.
Рак
Раки — сама скромність, тому, коли їм здається, що вони, як кажуть у таких випадках, схопили бога за бороду, вони намагаються надолужити все, що проґавили за час перебування в тіні. Вони можуть втратити над собою контроль, наговоривши й наробивши дурниць, про що самі завтра пошкодують.
Лев
Леви від відсутності самовпевненості не страждають ніколи, але сьогодні вона в них збільшиться в рази. Головна помилка, вірогідна цього дня, стосується стосунків із людьми, яких вони вважають своїми ворогами: після сказаних представниками знака слів, вони справді такими стануть.
Стрілець
Стрільці — під тиском космічних енергій — можуть настільки впевнитися у своїй непогрішності і, як наслідок, безкарності, що зважаться на найризикованіші вчинки. Їхні наслідки виявляться настільки серйозними, що краще б їм від них утриматися.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Петля Меркурія від 12 лютого до 8 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час