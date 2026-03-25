ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
707
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто бути надмірно самовпевненими

День, коли ми відчуваємо потужний приплив енергії, що дає нам змогу зрушити гори — зрозуміло, не в прямому сенсі слова.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є в цієї місячної доби і зворотний — негативний — бік: під впливом Місяця ми в цей час є надмірно самовпевненими, через що припускаємося серйозних помилок — як на словах, так і діях.

Сьогодні, 25 березня, потужна енергія накриє представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто у зв’язку з цим бути надмірно самовпевненими.

Рак

Раки — сама скромність, тому, коли їм здається, що вони, як кажуть у таких випадках, схопили бога за бороду, вони намагаються надолужити все, що проґавили за час перебування в тіні. Вони можуть втратити над собою контроль, наговоривши й наробивши дурниць, про що самі завтра пошкодують.

Лев

Леви від відсутності самовпевненості не страждають ніколи, але сьогодні вона в них збільшиться в рази. Головна помилка, вірогідна цього дня, стосується стосунків із людьми, яких вони вважають своїми ворогами: після сказаних представниками знака слів, вони справді такими стануть.

Стрілець

Стрільці — під тиском космічних енергій — можуть настільки впевнитися у своїй непогрішності і, як наслідок, безкарності, що зважаться на найризикованіші вчинки. Їхні наслідки виявляться настільки серйозними, що краще б їм від них утриматися.

Дата публікації
Кількість переглядів
707
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie