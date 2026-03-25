Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять читати і дивитися сімейні саги

Гороскоп / © Credits

Тут, як і скрізь, на колір і смак товариш не всяк: комусь подобаються детективи, а комусь — комедії. Але є й ті — і їх доволі багато, — хто любить книжки та серіали, які розповідають про життя кількох поколінь однієї сім’ї, чи то «Ті, що співають у терні», чи то «Сага про Форсайтів», чи то «Абатство Даунтон».

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять читати і дивитися сімейні саги.

Риби

Риби — найчутливіший знак зодіакального кола, представники якого дуже люблять зворушливі історії про кохання, особливо якщо вони розтягнуті в часі. Такі твори дають їм змогу як порадіти за їхніх героїв, так і поплакати над їхньою — а заразом і своєю власною — долею.

Рак

Раки як найсімейніший знак зодіаку із задоволенням дивляться сімейні саги, знаходячи в сюжеті факти, подібні до власної долі. Заразом вони підглядають щось корисне для себе, до того ж стосується це не тільки психологічних моментів, а й побутових питань — наприклад, прикрас інтер’єру або сервування столу.

Телець

Тельці, будучи найповільнішим знаком в усьому зодіаку, люблять «довгогральні» твори мистецтва, оскільки вони дають їм змогу не «перестрибувати» з однієї теми на іншу, а спокійно й неквапливо стежити за однією історією. Вони звикають до дійових у ній героїв, і, коли вона закінчується, ледве з ними розлучаються.

