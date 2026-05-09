Что звезды нам пророчат: гороскоп на 11-17 мая 2026 года

Гороскоп на 11-17 мая 2026 года / © Associated Press

Уже в начале недели появляется возможность навести порядок в мыслях и делах: становится легче договариваться, планировать и разбираться с тем, что раньше казалось запутанным, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние в Тельце 16 мая в 23:00 (gmt+3) в 26‑м градусе — в соединении со зловещей звездой Альголь и поднимает темы денег, стабильности, личных ценностей. Многие задумываются о том, на чём строится их безопасность и что пора менять в привычной системе. Этот день может показать слабые места, но и откроет возможность что-то перестроить и укрепить.

17 мая в 13:26 Меркурий входит в Близнецы, а 18 мая он соединяется с Ураном. Под влиянием нового транзита Меркурия могут приходить неожиданные предложения, новые мысли или решения, которые раньше не рассматривались. Важно не хвататься за всё сразу, а выбирать то, что действительно имеет смысл.

С 16 по 18 мая усиливается лёгкая, живая романтическая энергия. Венера в Близнецах и Марс в Овне создают быстрое притяжение: интерес вспыхивает мгновенно, хочется больше общаться, знакомиться, проявляться, делать первый шаг. Это дни флирта, знакомств, неожиданных симпатий и общения, которое может перерасти во что-то большее в третьей декаде мая. Всё происходит легко, без давления, через интерес, искру и внутренний отклик.

В такие периоды важно не усложнять — именно простота, искренность и живое взаимодействие создают ту самую атмосферу, в которой рождаются новые чувства или оживает уже существующая связь. Это хорошее время, чтобы сделать первый шаг, написать, встретиться, сказать то, что давно хотелось.

19 мая энергия меняет своё звучание. В 01:25 Марс входит в знак Тельца, а уже в 04:05 Венера переходит в знак Рака. Если до этого всё развивалось легко и быстро, то теперь появляется желание тепла, близости, заботы и настоящего чувства.

Этот переход Марса и Венеры словно переводит отношения на другой уровень: от интереса — к привязанности, от игры — к искренности. Возникает потребность не просто общаться, а чувствовать рядом надёжного человека, с которым можно быть собой и строить что-то более стабильное и душевное.

ОВЕН

Усиливается тема личных и деловых взаимотношений. Это благоприятный период для знакомств, свиданий и оживления чувств в паре. Всё развивается динамично, но без излишнего давления — через интерес и притяжение. Неделя лёгкости, интереса друг к другу, желания общаться и проводить время вместе. Главное — не спешить там, где нужна внимательность, и не игнорировать новые возможности, которые начинают открываться.

ТЕЛЕЦ

Многое становится понятным, и вы увидите общую картину в долгосрочной перспективе. Появляются подсказки, как лучше действовать дальше, с кем стоит продолжать взаимодействие, а где — поставить точку. Многие решения приходят не через долгие размышления, а через чёткое понимание того, что именно сейчас важно. В целом эта неделя помогает перейти на новый, более качественный уровень жизни. Там, где были сомнения — теперь конкретные шаги.

БЛИЗНЕЦЫ

Май подталкивает вас проявляться в любви смелее и не откладывать важные разговоры. Возникает желание действовать прямо, говорить открыто и быстрее прояснять отношения. Но важно не давить на партнёра и не требовать немедленной реакции. Этот период учит вас учитывать не только свои чувства, но и состояние другого человека. Если удастся найти баланс, отношения могут стать намного крепче и живее.

РАК

В отношениях появляется стабильность и надёжность, на первый план выходят проверенные чувства и уверенность в партнёре. Вам важно чувствовать почву под ногами и понимать, что рядом человек, на которого можно опереться. И такой человек действительно есть в вашем окружении. Май помогает расставить приоритеты: кто действительно важен, а что не имеет будущего. Если связь имеет потенциал, она станет глубже и спокойнее.

ЛЕВ

Личная жизнь становится яркой и насыщенной приятными моментами: больше общения, знакомств и интересных встреч. Вас тянет к лёгкости, новым эмоциям и живым диалогам. Но за этим может скрываться более серьёзное чувство. Важно не упустить момент, когда интерес перерастает во что-то значимое. Наступает период ясности и спокойствия, приходит понимание, что связи имеют прочную основу и может развиваться дальше без лишних сомнений.

ДЕВА

Обстоятельства недели делают вас более чувствительными и внимательными к близким. Появляется сильное желание тепла, заботы и эмоциональной близости. К вам начинают притягиваться те, с кем можно быть настоящим и не скрывать свои чувства. Это хорошее время для укрепления доверия и создания более глубокой связи. Период может поставить перед вами вопросы, на которые раньше не хотелось отвечать.

ВЕСЫ

В отношениях важно говорить прямо, не скрывать свои чувства и намерения, открыто обозначать свои позиции и не оставлять недосказанности. Это время, когда любое неясное слово или молчание может создавать лишние сомнения, поэтому особенно ценится искреннее и понятное общение между партнёрами. Но именно через это приходит понимание, куда двигаться дальше. Связи, в которых есть искренность, становятся сильнее и устойчивее.

СКОРПИОН

Вы начинаете по-другому смотреть на свою роль в отношениях и свои ожидания. Возникает желание разобраться в деталях и понять, что работает, а что нет. Неделя помогает навести порядок в личной жизни и убрать лишнее. В результате остаётся то, что действительно имеет ценность. Любовная сфера приносит новые эмоции и желание перемен. Может появиться ощущение, что хочется чего-то большего или другого.

СТРЕЛЕЦ

Это время открывает новые возможности: знакомства, обновление чувств или неожиданные повороты. Главное — не бояться идти навстречу переменам и ни в коем случае не реагировать на провокации. Неделя может поднимать темы доверия, привязанности и скрытых эмоций. Это непростой, но важный период, который помогает разобраться в себе. В итоге вы начинаете яснее видеть, кто действительно важен в вашей жизни.

КОЗЕРОГ

Неделя подталкивает вас к серьёзным решениям в любви. Вы начинаете задумываться о будущем и о том, какие отношения хотите строить. Также и деловые контакты требуют больше внимания и вовлечённости. Возможно, придётся учитывать не только свои желания, но и потребности партнёра. Неделя учит вас гибкости и умению слышать другого. Благодаря этому связь может стать более гармоничной и устойчивой.

ВОДОЛЕЙ

Личная жизнь может развиваться нестандартно и неожиданно. Возможны внезапные встречи, новые чувства или изменения в привычном сценарии. Важно не закрываться от этих перемен и позволить себе прожить новые эмоции. Иногда именно неожиданные ситуации приводят к важным знакомствам. Постепенно становится понятно, что требует укрепления, а что не имеет перспективы. Это время для создания прочной основы.

РЫБЫ

Вы обладаете силой влияния и можете значительно улучшить свои личные взаимоотношения, если позволите себе стать более открытыми к чувствам и близости. Есть шанс встретить того человека, с кем хочется делиться, доверять и быть рядом с тем, кто понимает без слов. Интуиция помогает ориентироваться в отношениях и чувствовать, где есть искренность. Это время может принести как новые чувства, так и укрепление уже существующей связи.

