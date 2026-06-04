Три знака Зодиака, которые сегодня могут начать новую жизнь

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Можно признать и исправить свои ошибки, очистив окружающее пространство, на основе которого можно начать новую — возможно, более счастливую — жизнь.

Сегодня, 4 июня, признать и исправить совершенные ранее ошибки желательно представителям всех знаков Зодиака, при этом три из них, сделав это, могут начать новую жизнь.

Овен

Овны в последнее время совершили много ошибок, хотя и сделали это не нарочно — просто представители знака действуют так быстро, что не успевают просчитать все «за» и «против» того или иного поступка. Сегодня у них появится редкий шанс все исправить, но новая жизнь, скорее всего, откроет им простор для новых промахов.

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Стрелец

Стрельцы в большинстве случае преследуют благие цели, но именно это заставляет их совершать ошибки, которые затем приходится исправлять. Нынешний день исключением не станет: представителям знака снова придется признаваться — как себе, так и другим — в том, что были неправы, а затем начинать все сначала.

Козерог

Козероги прилюдно в своих ошибках признаются редко, хотя в душе прекрасно о них знают, и корят себя даже больше, чем это необходимо. Но сегодня они, похоже, решат признаться в своей ошибке вслух, поскольку это даст им возможность практически сразу же открыть новую — более перспективную — жизненную страницу.

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