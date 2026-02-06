Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на прибыль

Гороскоп / © Credits

Вероятны также выгодные предложения новой работы или выплаты ожидаемой — или неожиданной — прибыли.

Сегодня, 6 февраля, получить прибыль могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них в этом смысле повезет особенно.

Близнецы

Близнецы смогут наконец-то стать обладателями долгожданных гонораров за давно сделанную работу. Представители знака уже махнули рукой на эти деньги, тем приятнее им будет получить честно заработанную сумму — у них даже может сложиться впечатление, что они нашли эти деньги на дороге.

Лев

Львам звезды подарят крупную сумму, которая, как говорят в таких случаях, свалится им как снег на голову. Интересно, что для ее получения представители знака, скорее всего, не ударят палец о палец –это будет выигрыш в лотерею или подарок от любимого человека.

Козерог

Козероги не будут удивлены суммой, которая поступит на их банковскую карту: все полученное они заработали упорным трудом. С вопросом, на что тратить эти деньги, они тоже определятся довольно быстро — конечно же, почти на всю сумму необходимо купить материалы для работы.

