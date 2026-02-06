- Дата публикации
Астрологический прогноз на 6 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда на успех будут обречены любые дела — как старые, отложенные на время, так и новые.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, не представляют особой сложности, особенно если вовремя начать лечение.
Питание дня: от мяса и алкоголя нужно отказаться категорически, в остальном соблюдать умеренность.
Стрижка дня: не самые удачный день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с магической силой минералов и полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешних ночей часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать
Табу дня: нужно опасаться большой высоты — даже к окнам на высоких этажах зданий лучше не подходить.
Цитата дня: «Обещание есть долг» (Конфуций).
