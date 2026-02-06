Астрологический прогноз на 6 февраля

Орел / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда на успех будут обречены любые дела — как старые, отложенные на время, так и новые.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, не представляют особой сложности, особенно если вовремя начать лечение.

Питание дня: от мяса и алкоголя нужно отказаться категорически, в остальном соблюдать умеренность.

Стрижка дня: не самые удачный день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с магической силой минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешних ночей часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать

Табу дня: нужно опасаться большой высоты — даже к окнам на высоких этажах зданий лучше не подходить.

Цитата дня: «Обещание есть долг» (Конфуций).

