- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня можно будет рисковать
День, когда необходимо отбросить сомнения и идти к заветной цели, какой бы — бытовой, хозяйственной или личной — они ни была.
В этот день известная формула «риск — благородное дело» сегодня не фигура речи, а руководство к действию: успех будет сопутствовать тем, кто действует.
Сегодня, 9 ноября, рисковать можно всем знакам Зодиака, но трем из них в таком случае повезет больше, чем другим.
Близнецы
Близнецы рисковать не любят — они предпочитают стабильность, поэтому не делают резких движений, особенно если те еще и сопряжены с опасностью. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что рисковать представителям знака будет не только можно, но и нужно.
Весы
Весы, которым трудно принять правильное решение, сегодня станут энергичными и целеустремленными, как никогда, при этом, склонны будут совершать рискованные поступки, исход которых нельзя предсказать, но при этом, что бы они ни делали в это время, им обязательно повезет.
Водолей
Водолеи работают по необходимости, а живут, рассчитывая на счастливый случай. И сегодня, похоже, он их ждет, если, конечно, они не будут даром терять время и не упустят шанс, который даст им судьба — велика вероятность того, что представители знака выиграют внушительную сумму денег.
