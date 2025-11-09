Три знака Зодиака, которым сегодня можно будет рисковать

Гороскоп / © Credits

В этот день известная формула «риск — благородное дело» сегодня не фигура речи, а руководство к действию: успех будет сопутствовать тем, кто действует.

Сегодня, 9 ноября, рисковать можно всем знакам Зодиака, но трем из них в таком случае повезет больше, чем другим.

Близнецы

Близнецы рисковать не любят — они предпочитают стабильность, поэтому не делают резких движений, особенно если те еще и сопряжены с опасностью. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что рисковать представителям знака будет не только можно, но и нужно.

Весы

Весы, которым трудно принять правильное решение, сегодня станут энергичными и целеустремленными, как никогда, при этом, склонны будут совершать рискованные поступки, исход которых нельзя предсказать, но при этом, что бы они ни делали в это время, им обязательно повезет.

Водолей

Водолеи работают по необходимости, а живут, рассчитывая на счастливый случай. И сегодня, похоже, он их ждет, если, конечно, они не будут даром терять время и не упустят шанс, который даст им судьба — велика вероятность того, что представители знака выиграют внушительную сумму денег.

