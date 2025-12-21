Три знака Зодиака, которым сегодня ни в коем случае нельзя злиться

Гороскоп / © Credits

Эмоции необходимо максимально сдерживать, в противном случае день может быть безнадежно испорчен.

Сегодня, 21 декабря, злиться нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех их них такая реакция на слова и действия других людей как злоба и ярость особенно опасна.

Овен

Овнам необходимо особенно осторожно общаться с близкими им людьми — именно с ними поссориться будет легко, а помириться — трудно: энергетика ссоры заставит их затаить обиду надолго. Поэтому при первых же симптомах раздражения им рекомендуется взять себя в руки и заглушить негатив.

Близнецы

Близнецы могут раздражаться из-за сонливости, усталости и, как следствия, нежелания работать, поэтому они могут срывать свое плохое настроение на тех, кто находится рядом. Результатом станет закономерное недовольство коллег, которые не простят представителям знака их поведения.

Рыбы

Рыбам сегодня звезды не рекомендуют не только назначать свидания, но и вообще общаться с любимыми людьми. Любая мелочь может стать причиной крупного конфликта, который приведет к самым серьезным — вплоть до расставания — последствиям.

