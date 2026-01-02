Безопасные для домашних животных: 4 роскошных нетоксичных растения, которыми они точно не отравятся

Собака и мандариновое дерево / © Credits

Эти 4 замечательных комнатных растения, которые подходят для домашних животных, украсят ваш дом и сохранят здоровье ваших пушистых друзей.

Никто не хочет спешить в ветеринарную клинику со своим больным питомцем, особенно если трагедии можно полностью избежать. Многие из нас заполнили свои дома комнатными растениями всех форм и размеров, но некоторые из них просто опасны для проживания рядом с домашними животными.

Какие растения представляют опасность для животных, рассказывает GardeningKnowHow.

Если вы владелец домашних животных, но все еще хотите вырастить свою коллекцию комнатных растений, выбирайте эти нетоксичные для ваших пушистых друзей разновидности, чтобы вы могли быть спокойны.

Токсичность растений для домашних животных

Некоторые растения чрезвычайно токсичны для кошек и подходят для собак, в то время как другие растения токсичны для собак, но кошки менее подвержены этому. Если у вас смешанная семья, где проживают кошка и собака, вы можете быть вдвойне обеспокоены тем, чтобы оставлять только безопасные для домашних животных растения и выявлять любые ядовитые растения в вашем доме.

Комнатные растения и садовые растения для улицы могут быть непреодолимыми для наших четвероногих друзей. Ароматы и текстуры могут привлечь их, а случайное жевание может подвергнуть опасности. Многие растения содержат соединения, которые могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, раздражение рта, почечную недостаточность, повреждение печени или смерть вашего любимца. Эти соединения включают оксалаты кальция, пиретрины, граянотоксины и циказин. К сожалению, некоторые из наших любимых растений, такие как комнатные пасхальные лилии, настолько токсичны для кошек, что даже пыльца может вызвать почечную недостаточность и смерть.

Но не бойтесь, есть много комнатных растений, которые безопасны для домашних животных и все равно подарят вам пышные комнатные джунгли. Многие из них также неприхотливы в уходе!

Безопасные для домашних животных растения

Хотя существует много растений, которые могут навредить нашим пушистым компаньонам, есть много вполне безопасных для домашних животных.

Калатея

Калатея / © Credits

Выращивание калатеи в домохозяйстве с домашними животными — отличный выбор, чтобы все избежали неприятностей. Они нетоксичны для кошек и собак. Калатеи происходят из Бразилии. Храните их хорошо увлажненными с помощью поддона с галькой и обязательно защищайте от прямых солнечных лучей. Существует несколько действительно уникальных сортов калатеи, которые добавят визуальной привлекательности любой комнате.

Пеперомия

Пеперомия / © Credits

Растения пеперомии могут иметь великолепные мраморные или пестрые листья, и их приятно выращивать. Они нетоксичны как для кошек, так и для собак и являются прекрасным комнатным растением, не требующим особого ухода. Пеперомия любит хорошо дренированную почву и прекрасно подходит, если вы склонны забывать поливать комнатные растения. Поместите этих маленьких красавиц в места с низким или средним освещением, подальше от прямых солнечных лучей.

Чугунное растение

Чугунное растение / © Credits

Чугунные растения (Aspidistra elatior) названы соответственно. Это крепкие, почти неистребимые комнатные растения, которые безопасно держать рядом как с котами, так и с собаками. Чугунные растения не требуют много внимания и света, что делает их идеальными растениями для прихожей. Они добавляют красивой высоты и текстуры вашей комнатной композиции.

Леди-пальма

Леди-пальма / © Credits

Леди-пальмы (Rhapis excelsa) — это меньший вид пальм, который придаст красоты и мягкости любой комнате дома. Эти веерные пальмы, подходящие для домашних животных, хорошо растут в ярком, непрямом свете и являются еще одним чрезвычайно неприхотливым выбором.