Мох и сорняки не вырастут снова после зимы, если полить патио одним натуральным средством

Декабрь приносит морозы, и многие садоводы предпочитают оставаться в тепле в помещении, но сейчас одно из лучших времен для удаления мха и сорняков. Сорняки и мох могут пережить зиму, прорастая глубоко в щели патио, где они лучше защищены от холода.

Если их не ликвидировать, они могут повредить каменные плиты и быстро распространиться весной, что создаст больше работы, чтобы предотвратить их захват сада.

Как избавиться от мха и сорняков на садовых дорожках, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Кипяток — один из лучших способов уничтожить сорняки и мох, но не следует делать это зимой, поскольку внезапное изменение температуры может растрескать поверхности. Другие популярные растворы, такие как уксус, неэффективны, поскольку они обычно удаляют мох и сорняки только на поверхности, а это значит, что споры и корни растений просто возвращаться. Зато эксперты поделились тем, что существует действительно простой способ полностью очистить патио, поскольку вам нужно лишь немного пищевой соды.

Пищевая сода, распространенный предмет домашнего обихода, является универсальным средством, которое может эффективно уничтожать мох на различных поверхностях, включая газоны и твердые материалы, такие как брусчатка.

Что замечательно в пищевой соде, так это ее высокая абсорбирующая способность, а это означает, что она может быстро высасывать воду из сорняков и мха. Она может глубоко проникать в корни, обезвоживать их и уничтожать в течение нескольких часов без необходимости выполнять какие-либо действия.

Пищевая сода также является щелочной, что может изменить среду вокруг сорняков и мха, чтобы предотвратить их повторное появление, поскольку им нужны слегка кислые условия для роста.

Как использовать пищевую соду для очистки патио от сорняков и мха

Для начала поместите смесь двух-трех столовых ложек пищевой соды в таз (около 950 мл) воды. Перемешивайте воду, пока пищевая сода полностью не растворится, затем поместите ее в банку с водой или распылитель.

Используйте раствор на патио в ясный день, когда не прогнозируется дождь или ветер, иначе смесь может стекать с патио на садовые растения или газон.

Нанесите смесь непосредственно на сорняки или моховую часть патио, а затем подождите. Они должны быть готовы и приобрести коричневый цвет в течение 1-2 дней.

Однако, если мох или сорняки все еще выглядят зелеными, просто повторно нанесите смесь, чтобы уничтожить остатки спор или корни. Ваше патио теперь должно сиять чистотой, чтобы вы могли наслаждаться оставшейся зимой, не беспокоясь о своем саду.