Как убрать елочную смолу с одежды: простой и эффективный метод

Смола — это смесь смолистых веществ и сахаров, которые затвердевают при высыхании. Она «не любит воду», прилипает к волокнам ткани и даже тепло сушилки может загнать ее глубже в ткань. Чтобы избежать катастрофы, нужен правильный подход. Издание Martha Stewart предоставило советы по чистке и стирке, которые помогут спасти одежду.

Заморозьте смолу. Поскольку смола водостойкая, обычная стирка не поможет. Первая хитрость — «сломать» липкость. Положите на пятно пакет со льдом на 10-15 мин или поместите вещь в морозильник, пока смола не станет твердой. Осторожно снимите смолу. Когда смола затвердеет, используйте тупой нож или пластиковую карту, чтобы аккуратно соскоблить ее. Главное — не давить слишком сильно, чтобы не повредить ткань. Чтобы удалить остатки смолы, нанесите немного кокосового или оливкового масла на пятно и подождите 10-15 мин. Масло помогает смоле размягчиться и ее легче будет удалить без вреда для ткани. Предварительная обработка моющим средством. Нанесите на пятно немного жидкого моющего средства для посуды и осторожно втирайте, чтобы поднять смолу и масло из волокон. Стирку проводите в максимально допустимой для ткани теплой воде. Затем сушите на воздухе. Если пятно осталось, повторите процедуру перед тем, как использовать сушилку.

Для сложных случаев можно использовать натуральные растительные масла, средства на основе цитрусовых или небольшое количество спирта для стойких остатков.

Как бороться со стойкими пятнами

Если липкость исчезла, но остался ореол:

Тест на незаметном участке: сначала нанесите немного спирта на невидимую часть ткани. Обработка спиртом: смочите ватный диск спиртом и аккуратно промокните пятно. Моющее средство: немного жидкого моющего средства для посуды поможет окончательно удалить остатки. Стирка и сушка на воздухе: проверьте результат и повторите, если нужно.

Особенности различных тканей

Хлопок и джинс: смолу легко удалять, можно немного сильнее нажимать.

Полиэстер и синтетика: ограничьтесь натуральными маслами и цитрусовыми, не давите сильно.

Шерсть: осторожно, без интенсивного трения, после — стирка в холодной воде с деликатным средством.

Шелк: минимум масла, легкое промокание, лучше профессиональная чистка.

Чего не стоит делать

Тереть или сушить в горячей сушилке до удаления смолы — пятно «впечется» в ткань.

Использовать хлор или ацетон на цветных тканях и шерсти — можно испортить волокна и краску.

Сильно тереть — смола впитается еще глубже.

Сразу бросать в стирку без предварительной обработки — только усугубит ситуацию.

Елочная смола не имеет шансов, если действовать правильно. Тогда любимые джинсы или свитер останутся как новые, а праздник — без лишних хлопот.