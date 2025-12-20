Бутерброды с плавленым сыром и киви: рецепт интересной закуски

Бутерброды с плавленым сыром и киви tiktok.com_@diana_kulikovska

Именно таким простым, но эффектным рецептом поделилась фудблогерка diana_kulikovska, она назвала эти бутерброды любимой закуской своей семьи и не зря, ведь они готовятся за считанные минуты, выглядят как из меню стильного бранча и сразу становятся звездой стола.

Ингредиенты Багет 1 шт. Киви 2 шт. Сыр плавленый 90 г Яйца вареные 3 шт. Чеснок 2 зубчика Соль

Приготовление

Яйца натрите на мелкой терке или мелко порежьте ножом. Добавьте к ним плавленый сыр, измельченный чеснок и щепотку соли. Хорошо перемешайте до кремовой текстуры. Багет нарежьте ломтиками, по желанию подсушите их в духовке или на сухой сковороде. Киви очистите и нарежьте тонкими кружочками. На каждый кусочек багета выложите сырно-яичную намазку, сверху — кружочек киви. По желанию можно украсить зеленью или добавить несколько зерен граната для цвета.

Бутерброды с киви — это пример того, как из самых простых ингредиентов можно создать нестандартную, стильную и вкусную закуску, которая удивит гостей и быстро станет семейным фаворитом.