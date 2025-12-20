- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Бутерброды с плавленым сыром и киви: рецепт интересной закуски
Киви уже давно не только ингредиент для смузи или фруктовых салатов, в сочетании с сыром, яйцом и хрустящим багетом этот ярко-зеленый фрукт открывается совсем по-новому.
Именно таким простым, но эффектным рецептом поделилась фудблогерка diana_kulikovska, она назвала эти бутерброды любимой закуской своей семьи и не зря, ведь они готовятся за считанные минуты, выглядят как из меню стильного бранча и сразу становятся звездой стола.
Ингредиенты
- Багет
- 1 шт.
- Киви
- 2 шт.
- Сыр плавленый
- 90 г
- Яйца вареные
- 3 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Соль
-
Приготовление
Яйца натрите на мелкой терке или мелко порежьте ножом.
Добавьте к ним плавленый сыр, измельченный чеснок и щепотку соли.
Хорошо перемешайте до кремовой текстуры.
Багет нарежьте ломтиками, по желанию подсушите их в духовке или на сухой сковороде.
Киви очистите и нарежьте тонкими кружочками.
На каждый кусочек багета выложите сырно-яичную намазку, сверху — кружочек киви.
По желанию можно украсить зеленью или добавить несколько зерен граната для цвета.
Бутерброды с киви — это пример того, как из самых простых ингредиентов можно создать нестандартную, стильную и вкусную закуску, которая удивит гостей и быстро станет семейным фаворитом.