Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Бутерброды с плавленым сыром и киви: рецепт интересной закуски

Киви уже давно не только ингредиент для смузи или фруктовых салатов, в сочетании с сыром, яйцом и хрустящим багетом этот ярко-зеленый фрукт открывается совсем по-новому.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Бутерброды с плавленым сыром и киви tiktok.com_@diana_kulikovska

Бутерброды с плавленым сыром и киви tiktok.com_@diana_kulikovska

Именно таким простым, но эффектным рецептом поделилась фудблогерка diana_kulikovska, она назвала эти бутерброды любимой закуской своей семьи и не зря, ведь они готовятся за считанные минуты, выглядят как из меню стильного бранча и сразу становятся звездой стола.

Ингредиенты

Багет
1 шт.
Киви
2 шт.
Сыр плавленый
90 г
Яйца вареные
3 шт.
Чеснок
2 зубчика
Соль

Приготовление

  1. Яйца натрите на мелкой терке или мелко порежьте ножом.

  2. Добавьте к ним плавленый сыр, измельченный чеснок и щепотку соли.

  3. Хорошо перемешайте до кремовой текстуры.

  4. Багет нарежьте ломтиками, по желанию подсушите их в духовке или на сухой сковороде.

  5. Киви очистите и нарежьте тонкими кружочками.

  6. На каждый кусочек багета выложите сырно-яичную намазку, сверху — кружочек киви.

  7. По желанию можно украсить зеленью или добавить несколько зерен граната для цвета.

Бутерброды с киви — это пример того, как из самых простых ингредиентов можно создать нестандартную, стильную и вкусную закуску, которая удивит гостей и быстро станет семейным фаворитом.

Дата публикации
Количество просмотров
91
