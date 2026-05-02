Весна в британском стиле — верхняя одежда, которая формирует городскую моду
От легендарного тренча до графического горохового принта, именно верхняя одежда сейчас формирует главные модные образы.
Лондонская весна всегда немного непредсказуема, поэтому стиль там никогда не существует отдельно от практичности. Новые весенние тенденции, которые сейчас можно увидеть на улицах города, — это микс функциональности и современной модной игры, об этом рассказало издание PureWow, а учитывая нашу погоду, почему бы не подсмотреть у них интересный вариант для себя.
Классические силуэты снова формируют основу гардероба, а уличный стиль добавляет им новых интерпретаций. И если вы хотите «считать» Лондон как модный код, начинать стоит именно с этих пяти ключевых курток сезона.
Тренчи
Тренч — это не просто тренд, а часть ДНК британского стиля. Он не воспринимается как сезонная новинка, потому что это базовая вещь гардероба. Его сила в универсальности, ведь он защищает от дождя и ветра, имеет водонепроницаемые ткани и часто дополнен функциональными деталями вроде штормовых клапанов и карманов.
В палитре преобладают естественные, сдержанные оттенки, без чрезмерной яркости. Идея проста: тренч должен работать и как защита от погоды, и как стильный акцент.
Куртки из вощеной ткани
Такие куртки давно стали символом британского стиля. Они ассоциируются с поездками на природу, но в реальности их носят и в городе. Причина в долговечности, многие модели можно повторно обрабатывать воском и продлевая их жизнь на годы.
Именно поэтому куртки такие куртки остаются любимыми среди британок. Это не просто одежда, а инвестиция в стиль, который выдерживает время и погоду.
Кожаные бомберы
Кожаный бомбер может стать ключевым элементом весеннего гардероба. Сегодня тренд сместился в сторону укороченных силуэтов, куртки заканчиваются на уровне бедер, выглядят менее обтягивающе и легко комбинируются с разными стилями.
Их носят и с классическими брюками, и с романтичными платьями. Главное — универсальность и ощущение «городского характера». И, что немаловажно, этот элемент гардероба не выходит из моды вне зависимости от сезонных микротрендов.
Куртки с высоким воротником
Они стали ответом на усталость от шарфов и постоянного холода. Их особенность — структурированный высокий воротник, который защищает от ветра, придает силуэту четкую архитектуру образа и выглядит минималистично и современно.
Это баланс между эстетикой и практичностью. А еще они идеально подходят для многослойных образов, например, в сочетании с тонкими шарфами или трикотажем.
Гороховый принт
Самый неожиданный тренд весны — не фасон, а принт. Горох вернулся в верхнюю одежду и стал настоящим модным заявлением. Его можно увидеть в интерпретациях с подиумов Jacquemus, Carolina Herrera и Acne Studios, а также в спортивно-уличных вариациях, которые активно подхватили модные инфлюенсеры.
Его носят как смелый акцент в повседневных образах и кажется этот принт останется с нами как минимум до осени, и будет менять только цветовую палитру, от классического черно-белого до более глубоких оттенков.
Тренчи, куртки, кожаные бомберы, модели с высоким воротником и даже гороховый принт — все это не просто тренды, а отражение образа жизни города, где мода должна быть одновременно красивой, функциональной и выносливой.