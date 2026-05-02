Весна в британском стиле

Лондонская весна всегда немного непредсказуема, поэтому стиль там никогда не существует отдельно от практичности. Новые весенние тенденции, которые сейчас можно увидеть на улицах города, — это микс функциональности и современной модной игры, об этом рассказало издание PureWow, а учитывая нашу погоду, почему бы не подсмотреть у них интересный вариант для себя.

Классические силуэты снова формируют основу гардероба, а уличный стиль добавляет им новых интерпретаций. И если вы хотите «считать» Лондон как модный код, начинать стоит именно с этих пяти ключевых курток сезона.

Тренчи

Тренч — это не просто тренд, а часть ДНК британского стиля. Он не воспринимается как сезонная новинка, потому что это базовая вещь гардероба. Его сила в универсальности, ведь он защищает от дождя и ветра, имеет водонепроницаемые ткани и часто дополнен функциональными деталями вроде штормовых клапанов и карманов.

В палитре преобладают естественные, сдержанные оттенки, без чрезмерной яркости. Идея проста: тренч должен работать и как защита от погоды, и как стильный акцент.

Куртки из вощеной ткани

Такие куртки давно стали символом британского стиля. Они ассоциируются с поездками на природу, но в реальности их носят и в городе. Причина в долговечности, многие модели можно повторно обрабатывать воском и продлевая их жизнь на годы.

Именно поэтому куртки такие куртки остаются любимыми среди британок. Это не просто одежда, а инвестиция в стиль, который выдерживает время и погоду.

Кожаные бомберы

Кожаный бомбер может стать ключевым элементом весеннего гардероба. Сегодня тренд сместился в сторону укороченных силуэтов, куртки заканчиваются на уровне бедер, выглядят менее обтягивающе и легко комбинируются с разными стилями.

Их носят и с классическими брюками, и с романтичными платьями. Главное — универсальность и ощущение «городского характера». И, что немаловажно, этот элемент гардероба не выходит из моды вне зависимости от сезонных микротрендов.

Куртки с высоким воротником

Они стали ответом на усталость от шарфов и постоянного холода. Их особенность — структурированный высокий воротник, который защищает от ветра, придает силуэту четкую архитектуру образа и выглядит минималистично и современно.

Это баланс между эстетикой и практичностью. А еще они идеально подходят для многослойных образов, например, в сочетании с тонкими шарфами или трикотажем.

Гороховый принт

Самый неожиданный тренд весны — не фасон, а принт. Горох вернулся в верхнюю одежду и стал настоящим модным заявлением. Его можно увидеть в интерпретациях с подиумов Jacquemus, Carolina Herrera и Acne Studios, а также в спортивно-уличных вариациях, которые активно подхватили модные инфлюенсеры.

Его носят как смелый акцент в повседневных образах и кажется этот принт останется с нами как минимум до осени, и будет менять только цветовую палитру, от классического черно-белого до более глубоких оттенков.

Тренчи, куртки, кожаные бомберы, модели с высоким воротником и даже гороховый принт — все это не просто тренды, а отражение образа жизни города, где мода должна быть одновременно красивой, функциональной и выносливой.

