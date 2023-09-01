Муж кронпринцессы Виктории прокомментировал слухи об их разводе

О том, что в браке шведской кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля не все так гладко ходили слухи уже давно.

49-летний кронпринц и отец двоих детей принцессы публично опроверг слухи о кризисе в браке и о предполагаемом разводе. В прошлом году кронпара выступила с редким заявлением в ответ на широко распространенные негативные слухи об их браке.

Теперь же принц единолично опроверг слухи о том, что его брак с кронпринцессой Викторией находится под угрозой. Во вторник The Times сообщила, Даниэль в редком интервью SVT, национальной общественной телекомпании Швеции, во время беседы с журналистом рассказал о том, что происходит в его браке.

"Многие друзья со всей Швеции и из-за границы связались с нами, и в определенный момент дело дошло до того, что мы почувствовали, что больше не можем это скрывать. Я не думаю, что найдется хоть один разумный человек, который поверит этому слуху", - говорит кронпринц, пишет издание People.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Муж кронпринцессы добавил, что ложные слухи создали серьезные последствия для его семьи.

По данным издания Stoppa Pressarna утверждала, что в начале 2022 года брак пары находился в кризисе из-за предательства. Однако несмотря на то, что кронпара уже опровергала слухи, шведские СМИ продолжают публиковать соответствующие репортажи, что, возможно, побудило принца Дэниела высказаться снова.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Напомним, 46-летняя Виктория является старшей дочерью короля Швеции Карла Густава I и королевы Сильвии и после смерти или отречения отца взойдет на престол. Историю любви Виктории и Даниэля мы рассказывали ранее.

Ранее мы рассказывали, что князь Монако Альбер II комментировал слухи о разводе со своей женой Шарлин.

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