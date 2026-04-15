Ей идет: звезда "Бриджертонов" Никола Коглан попала под прицел папарацци в маскулинном луке
Актриса продемонстрировала новый образ.
39-летняя Никола Коглан — звезда популярного сериала от Netflix «Бриджертоны» — посетила интервью в Лондоне в студии BBC Radio.
Актриса выбрала классическое сочетание вещей, которые разбавила несколькими интересными аксессуарами. В частности Никола надела комплект от AKYN, который включал белые брюки, рубашку и черный оверсайз жакет, рукава которого она подвернула. Также в образе были сумка с плетением от Bottega Veneta и серебристые босоножки на платформе, которые добавили этому на первый взгляд строгому луку немного гламура, а очки — ретрошика.
Студию она посетила впоследствии после премьеры фильма «Волшебное далекое дерево», в котором сыграла фею. Фильм является экранизацией книги британской писательницы Энид Блайтон. События разворачиваются в заколдованном лесу, где растет огромное волшебное дерево. Также в картине снялась звезда «Короны» Клэр Фой и актер Эндрю Гарфилд.
На премьерный показ в Лондоне Никола Коглан вышла в очаровательном платье светло-мятного оттенка от бренда Georges Hobeika.