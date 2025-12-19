- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: инфлюенсер в роскошном платье от украинского бренда сияла на премьере нового сезона "Эмили в Париже"
Nava Rose привлекла внимание своим красивым нарядом от львовского дизайнера.
Fashion-инфлюенсер Nava Rose посетила премьеру пятого сезона сериала "Эмили в Париже" от Netflix. Мероприятие прошло в театре Le Grand Rex в Париже.
Девушка очаровала своим эффектным образом. Она появилась на красной дорожке в роскошном платье жемчужно-бледно-лавандового цвета от украинского бренда OKSANA MUKHA. Наряд имел корсет с пикантным декольте и пышную юбку со шлейфом.
Аутфит Nava Rose дополнила белым обручем с вуалью, серебряными украшениями с жемчугом и белой сумочкой в виде сердца с кисточкой. Инфлюенсерка уложила свои белокурые волосы в локоны и сделала нежный макияж.
Напомним, американская певица Керри Андервуд в мерцающем платье от Оксаны Мухи выступила на шоу.