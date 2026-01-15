Звезда фильма "Одна битва за другой" Теяна Тейлор в платье с перьями позировала на церемонии чаепития

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор продемонстрировала очередной эффектный образ на церемонии чаепития BAFTA 2026, которая состоялась в отеле Four Seasons Hotel Los Angeles в Беверли-Хиллз.

Звезда предстала в интересном черно-белом платье без бретелек от вьетнамского бренда Do Long, которое больше напоминало изящную арт-инсталляцию. Наряд был украшен объемными перьями, которые создавали эффект движения и энергии.

Аутфит Тейлор дополнила черными лаконичными остроносыми туфлями-лодочками. У нее была прическа с локонами и длинной косой сзади, а также макияж с подчеркнутыми черным карандашом глазами и коричнево-глянцевым блеском на губах.

Напомним, Теяна Тейлор на премьеру криминального триллера "Срыв" в Нью-Йорке надела экстравагантное структурированное прозрачное платье с подчеркнутыми бедрами в форме сердца.