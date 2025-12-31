Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 1-3 января

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-3 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 1 января, ожидается повышение солнечной активности, что вызовет магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), способную влиять на самочувствие людей. В пятницу и субботу, 2 и 3 января, ожидаются несильные магнитные волнения, неощутимые для людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.