Премьеры недели: что посмотреть в кинотеатрах Украины

"Аббатство Даунтон: Грандиозный финал"

"Аббатство Даунтон: Градиозный финал" - это возвращение мирового кинематографического феномена. Действие ленты происходит в начале 1930-х годов - для персонажей сериала и предыдущих фильмов это период перемен: социальных, экономических, культурных. Старинное поместье Даунтон вступает в новую эпоху. Фильм стал финальным во франшизе "Аббатство Даунтон" - завершает историю семьи Кроули и их слуг после шести сезонов телесериала и двух предыдущих фильмов. Каждому из героев придется выбирать: оставаться в прошлом или адаптироваться к изменениям. Здесь раскрывается тема времени, традиций, наследия и вызовов новой эпохи.

В фильме снялось много персонажей из оригинального сериала и двух предыдущих лент. Вот некоторые из них: Мишель Докери - леди Мэри, Хью Бонневилль - лорд Грантам, Элизабет МакГоверн - леди Кора и другие.

"Медовый месяц"

Это украинская драма режиссера Жанны Озирной. Лента приняла участие в международных кинофестивалях в 15 странах мира, получила высшую награду Гран-при на КМКФ "Молодость" в Киеве, Гран-при жюри "Золотой Атлас" на международном кинофестивале в Аррасе во Франции и Гран-при на кинофестивале в Софии в 2025-м. Мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на Венецианском кинофестивале.

События ленты разворачиваются в городке недалеко от Киева. Молодая пара - Тарас и Оля, погуляв на шумной вечеринке, впервые ночуют в своей новой квартире. Но уже на утро их жизнь кардинально меняется: возле дома появляются российские оккупанты, и пара не успевает уехать. Оказавшись в замкнутом пространстве без света, воды и связи, они проживают пять дней изоляции, которые обнажают настоящие отношения и открывают их внутреннюю правду и глубину близости.

В главных ролях - Роман Луцкий и Ира Нирша.

"Малевич"

Это художественный биографический фильм "Малевич" от режиссера Дарьи Онищенко о самом загадочном художнике в мире, авторе известного Черного квадрата - Казимире Малевиче.

Впервые на экране появляется драматическая история художника, чье имя стало символом авангарда. В фильме исследуется украинская идентичность Малевича и отмечается ее актуальность сегодня, когда Россия снова пытается уничтожить все украинское.

Зрители увидят важнейшие вехи его жизни - от страстных творческих поисков и искренней любви до боли за селян, которые погибали во время Голодомора, и отвращения к большевистской системе, которая разрушала человеческие судьбы. В ленте есть отдельная сюжетная линия, которая проводит параллели с современностью, когда российский империализм в очередной раз пытается уничтожить украинскую идентичность. Последние кадры ленты сняты в деоккупированном селе Мощун.

Роль Казимира Малевича сыграл талантливый и харизматичный актер театра и кино Виталий Ажнов. Среди каста также Ирма Витовская-Ванца, Кристина Федорак, Марина Кошкина, Дарья Творонович, Александр Рудинский, Александр Горбунов.

Ленту запремьерили на кинофестивале "Молодость" в 2024 году. Показы состоялись и за рубежом - в Латвии, Германии, Италии, Бразилии, Канаде, а также запланированы в Швейцарии, в США и других странах.