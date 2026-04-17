Гигантский город под землей: ученые нашли рекордную колонию насекомых, которая пряталась десятилетиями

Под кладбищем в Итаке, расположенном в штате Нью-Йорк, ученые обнаружили гигантское поселение из более пяти миллионов пчел, которые десятилетиями жили буквально под ногами у людей. Это одно из крупнейших скоплений насекомых в мире, гнездящихся в земле, и его масштаб поразил даже опытных исследователей.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Ученые из Корнельского университета заинтересовались видом пчел Andrena regularis, который поселились на территории кладбища Ист-Лоун еще с 1935 года.

До публикации в журнале Apidologie никто даже не пытался подсчитать реальную численность этой колонии.

Хотя большинство привыкло видеть пчел в ульях, реальность совсем другая: почти 70% видов этих насекомых в США строят свои дома именно под землей. Из-за одиночного образа жизни их часто не замечают, даже когда речь идет о миллионных скоплениях прямо под ногами.

Карта обследованной территории на кладбище / Источник: Daily Galaxy

Миллионы пчел, которые десятилетиями незаметно жили под землей

Недавно ученые нашли в пещере на границе Албании и Греции настоящий город пауков площадью более 96,62 квадратных метров, где жило 111 тысяч особей. Но даже такой впечатляющий масштаб не идет ни в какое сравнение с находкой в Итаке, где количество пчел оказалось значительно больше.

Весной 2023 года команда ученых около шести недель собирала образцы со всего кладбища. В результате ученые подсчитали, что 5,56 миллиона пчел появились на площади примерно 6500 квадратных метров.

Разновидности пчел, которые поселились на кладбище

«Я был ошеломлен, когда мы проводили расчеты. Я видел опубликованные оценки скоплений пчел в сотни тысяч. Но я никогда не представлял, что это будет 5,56 миллиона пчел», — сказал ведущий автор исследования Брайан Денфорт.

Для сравнения, ученые отмечают, что в обычном медоносном улье живет примерно 30 тысяч насекомых. На фоне этих цифр подземное поселение выглядит настоящей аномалией, ведь такая невероятная плотность пчел на одном участке просто не укладывается в голову.

Рекордное количество пчел, живущих в колонии

Хотя ученые и раньше фиксировали большие колонии, ни одна из них не может сравниться с этим открытием. До этого рекордом считались участки в Аризоне с 1,6 миллиона особей и в другом районе Нью-Йорка, где насчитали около 651 тысячи насекомых.

Даже известный случай в Бразилии, где на небольшой площади обнаружили более 13 тысяч пчел, теперь выглядит скромно на фоне того, что скрывала земля в Итаке.

«Я уверен, что в мире существуют другие крупные скопления пчел, которые мы просто не идентифицировали, но могу заметить, что это одно из крупнейших, которое нам известно», — заявил исследователь Стив Ходж.

Почему пчелы поселились на кладбище

Как отмечают ученые, кладбище идеально подходит для пчел, которые гнездятся на земле, хотя звучит это странно. Это объясняется тем, что в тех местах не ведутся строительные работы, и почва обычно необработанная.

Исследователь Денфорт отмечает, что подобные места являются критически важными для жизни пчел-опылителей. Именно такая стабильность позволяет видам вроде Andrena regularis спокойно поселяться на десятилетия и постоянно увеличивать свою численность. Хотя эти пчелы не привлекают столько внимания, как их родственники в ульях, они выполняют неоценимую работу, обеспечивая опыление растений в природе.

«Одинокие пчелы абсолютно недооценены. Я трачу много времени, пытаясь поощрить людей ценить одиноких пчел, просто потому, что выполняют много работы, и они как бы незаметны», — подчеркнул ученый.

Ранее ученые выяснили, что пчелы могут выбирать цветы не только по цвету или запаху, но и ориентируясь на поведение других пчел. Если на цветке уже есть «посетители», другие насекомые с большей вероятностью прилетят именно туда.

